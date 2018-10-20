Başkan Sesli'den adaylık başvurusu

BAYINDIR Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, yaklaşan 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday adaylığı dosyasını CHP Bayındır İlçe Başkanlığı'na teslim etti.

Yakınlarının da aralarında yer aldığı kalabalık bir grup ile CHP Bayındır İlçe Başkanlığı önüne gelen Sesli, davul zurna ve sloganlar eşliğinde binaya girerek dosyasını İlçe Başkanı Hasan Dülger'e teslim etti. Sesli, daha sonra dışarı çıkarak bina önünde bekleyenlere seslendi. Sesli yaptığı konuşmada, "1988 yılında Bayındır'a geldim, Bayındır'ın doktoru oldum. Ben, eşimle evlenince tam bir Bayındırlı oldum, Bayındır'ın eniştesi oldum. Seneler geçti, yıl 2014 oldu, Bayındır'ın belediye başkanı oldum. Bunu hemşehrilerim, örgütüm ve sizler sayesinde elde ettim; sağ olun var olun" dedi.

Görevde bulunduğu süre boyunca yapılan hizmetleri de anlatan Sesli, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, devrimleri yolundan gittiğimiz müddetçe başımız hiçbir zaman öne eğilmeyecek her zaman ileriye, her zaman ileriye gidilecektir" diye konuştu. Sesli, belediye başkanı olduğu günden beri kendisine desteğini eksik etmediğini belirttiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da teşekkür etti.

İZMİR, ()

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