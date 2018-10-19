Başkan Şenol öğrencilerle buluştu

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 2009 yılında açılan Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (GAZİSEM) eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden, onlarla sohbet edip, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Şenol, "Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin hızla gelişeceği inancıyla hareket ederek bu alanlarda marka projeler geliştirdik. Çünkü bizim görevimiz yalnızca yol, kanalizasyon, park, kaldırım yapmak değildir. GAZİSEM benim hayalim olan bir projeydi. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar hızlı gelişmesi ve siz öğrencilerimizin gösterdiği üstün başarı, öğretmenlerimizin özveriyle çalışması onur ve gurur verici" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği olmadığına değinen Şenol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz gençler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Biz GAZİSEM ile eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak herkesin eşit koşullarda eğitim görmesini sağladık. Çünkü ilçemizde maddi olanağı kısıtlı olan birçok aile çocuğunu dershaneye gönderemiyordu. Kaliteli, bilimsel ve ücretsiz hizmet veren GAZİESEM ile öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlere hayatta başarılı olabilmeleri için hedeflerini yüksek tutmalarını öğütleyen Şenol, "Hayatınıza kendiniz yön verin. Hangi mesleği yapacağınıza siz karar verin. Konuşun, eleştirin, sorgulayın ve mutlaka bir sanat dalıyla uğraşın. Cumhuriyet ve gelecek sizlere emanet" diye konuştu.

Öğrencilerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Başkan Şenol, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR, ()

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