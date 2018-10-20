Başkan Şenol muhtarlarla buluştu

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özel günde 16 mahallenin muhtarıyla kahvaltıda buluşan Başkan Şenol, hayata geçirdiği ve geçireceği proje ve hizmetleri anlattı, onların sorun ve önerilerini dinledi. Muhtarların gününü kutlayan Başkan Şenol ortak akıl ve katılımcı yönetimin önemine değindi, "Sizler mahallenizin belediye başkanlarısınız. Mahallenizdeki sorun ve aksaklıklara hakim olarak, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyip bize iletin. Biz de çözüme kavuşturalım. Çünkü insanlar güzel hizmetleri hak ediyorlar. Biz Gaziemir'i emeğimizle, çalışmalarımızla güzelleştirdik. Kentin 20 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirdik. Biz gece gündüz çalışan güçlü bir ekibiz. Proje ve çalışmalarımızla Gaziemir'in kaderini değiştirdik. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Siz muhtarlarımız da bu ekibin önemli bir parçasısınız. Sizin de desteğinizle kentimiz daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu.

Belirli aralıklarla yapılan bu toplantıların sorunların sağlıklı ve hızlı bir çözülmesinde etkili oluğunu ifade eden muhtarlar, elektrik, su, telefon, kırtasiye, çay, şeker gibi her türlü ihtiyaçları karşılandığı için Başkan Şenol'a teşekkür etti.

İZMİR, ()

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