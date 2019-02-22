Başkan Şengül'den 'metro bütçesi' açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bazı basın organlarında Halkapınar ile Otogar arasında yapılacak metro için hükümetin sadece 30 bin lira bütçe ayırdığına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı. Asıl bütçenin ihale aşamasında belirleneceğini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Şengül, İstanbul, Konya ve Ankara'daki metro projelerini örnek gösterip, "Ankara'daki Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı için ödenek 30 bin TL, İstanbul'daki Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı ile Konya'daki Hafif Raylı Sistem Hattı için de ödenek 20 bin TL görünüyor. Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak" dedi.

Halkapınar-Otogar metrosunun, 2 milyar 334 milyon TL bedelle hayata geçecek büyük ve önemli bir yatırım olduğunu belirten Başkan Şengül, proje kapsamında 40 adet de araç alımının planlandığını ifade etti. Hükümet olarak Halkapınar-Otogar metrosunun hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Şengül, "AK Parti, bugüne kadar İzmir'e verdiği hiçbir sözü havada bırakmadı. Türkiye'nin batıya açılan kapısı olan İzmir'in gelişimi için her türlü desteği sağladık. Her seçim öncesi, hükümetin İzmir'i diğer şehirlerden ayırdığı ve kente gerekli yatırımı yapmadığına ilişkin algı oluşturulma çabasına giriliyor. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil" dedi.

ÖNÜNDE ENGEL BULUNMUYOR

İzmir halkının şehir içi ulaşımda rahat etmesi ve araç trafiğinin de azalması için Halkapınar-Otogar metrosunun yapılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Şengül şunları söyledi:

"Hükümetimiz de bunun bilincinde. Metronun önünde herhangi bir engel yok. Metro projeleri, siyasi malzeme yapılacak ve üzerinden polemik oluşturulacak bir konu değil. Ama nedense İzmir'de tam tersi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İzmir'de kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışanlar, bugüne kadar metro konusunu sürekli gündeme taşıdı. Metro üzerinden İzmir'i aldatma yarışına girdiler. İzmirli hemşehrilerimizin içi rahat olsun, metroyu onlarla buluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İZMİR, ()

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