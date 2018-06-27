Başkan Şengöl'den seçim değerlendirmesi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - EĞİRDİR Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Hangi parti olursa olsun, iktidar partisinden bir fazla milletvekili çıkarmak o il için şanstır. Dolayısıyla Isparta olarak iktidar partisinden 3 milletvekili çıkması ilimiz ve ilçemiz için büyük şanstır" dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Demokrat Partili Ömer Şengöl, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni değerlendirdi. Sandıktan çıkan seçim sonuçlarının ülkeye, Isparta'ya ve Eğirdir'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Şengöl, Isparta milletvekilliğine seçilen Ak Partili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru İYİ Partili Aylin Cesur'u ve Afyonkarahisar'da milletvekili seçilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı tebrik etti.

Başkan Ömer Şengöl, "Hangi parti olursa olsun, iktidar partisinden bir fazla milletvekili çıkarmak o il için şanstır. Dolayısıyla Isparta olarak iktidar partisinden 3 milletvekili çıkması ilimiz ve ilçemiz için büyük şanstır. Bu durumu hem biz idareciler hem de iktidar partisi milletvekilleri iyi değerlendirmelidir. İlimize ve ilçemize yatırımların yönlendirilmesi ve mevcut yatırımların hızlandırılması konusunda güç birliği yapılmalıdır" dedi.

Başkan Şengöl, şöyle dedi:

"Seçimin kazanını Türk milleti olmuştur. Yeni dönemde Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümesi arzusundayım. Eğirdir olarak beklentilerimiz bu dönem daha da yüksektir. Isparta iktidar partisine 3 milletvekili çıkarmıştır. Diğer taraftan İYİ Parti ile birlikte ittifak yapan Demokrat Partimiz de yıllar sonra meclise girmiştir. Sevincimiz büyüktür. Her zaman istikrar ve gelişen, güçlenen Türkiye'den yana olduk. Seçimler sona erdi, ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekmektedir. İlçemizin geleceği için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz, her türlü birlikteliğe hazırız. Halkın çoğunluğunun oylarını alarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilimizden milletvekilliğine seçilen Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ile Aylin Cesur Hanımefendiyi tebrik ediyor, ilimiz için hayırlı olmasını bekliyor ve başarılar diliyorum. Öte yandan da Afyonkarahisar milletvekili olarak seçilen DP Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ı tebrik ediyor, çalışmalarında kendisine başarılar dilerken, Eğirdirli hemşehrilerim ve şahsım adına çıkan sonuçlar ile yeni yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

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