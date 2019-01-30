Başkan Selvitopu'na kalabalık karşılama

KARABAĞLAR Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Merkez tarafından tekrar aday gösterilmesinin ardından partililerle bir araya gelerek seçim çalışmalarına başladı.

CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde partililer, vatandaşlar ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız tarafından karşılanan Başkan Selvitopu'nu CHP il yöneticileri, ilçe yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika başkanları ve yöneticileri ve meclis üyeleri de yalnız bırakmadı. Burada bir konuşma yapan Selvitopu, amaçlarının ülkeye sahip çıkmak, Cumhuriyet değerlerini korumak, Mustafa Kemal'in değerlerini bu ülkede hakim kılmak ve geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı aday adaylığına 7 kişinin başvurduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu sürece güç verdiler, hareketlilik sağladılar. Parti içi yarışı saygılı biçimde yürüttüler. Aday olan arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Onlarla da yarın sahada el ele, kol kola Türkiye'nin aydınlık geleceği için birlikte olacağız" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, İzmir'i 15 yıldan bu yana yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da İzmir'e verdiği desteklerden ve emeklerden dolayı teşekkür etti. Selvitopu kendisini bu göreve layık gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm partililere de teşekkür etti.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ise 5 yıl boyunca bireylere değil topluma hizmet ettiğini belittiği Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na yeniden çıktığı bu yolda başarılar diledi.

Konuşmaların sonunda Başkan Selvitopu'na CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ile DİSK Genel- İş 5 No'lu Şube yetkilileri çiçek verip başarı dileklerinde bulundu.

İZMİR, ()

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