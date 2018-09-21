Başkan Sargın, sosyal medya çay davetlerini geri çevirmiyor

BURSA,()-İZNİK Belediye Başkanı Osman Sargın, kendisini sosyal medya hesaplarından çaya davet eden hemşerilerinin evine eşi Hacer Sargın ile konuk oluyor.

Görev yaptığı sürece makamında gelen İzniklilerin görüşme davetini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Osman Sargın, belediye dışında gerçekleştirdiği esnaf, oda, halk pazarı ve mahalle gezileri ile İzniklilerin sorunlarını dinliyor beklentilerini gideriyor. Başkan Sargın, kendisinin sosyal medya hesaplarından çaya davet eden hemşerilerinin evlerine de konuk oluyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Eşrefzede Mahallesi'nde oturan iki aileyi eşi Hacer Sargın ile ziyaret eden Belediye Başkanı aileler ile çay içip sohbet etti.

Ailelere hediyeler getirip çocuklara futbol topu hediye eden Belediye Başkanı Osman Sargın, sosyal medya üzerinden kendisine gelen davetleri değerlendirdiğini söyledi. Sargın, "Çay sohbetleri çok güzel oluyor. Hemşerilerimiz ile kurduğumuz bu tür iletişim çok önemli. Bundan sonrada devam edecek” dedi.

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