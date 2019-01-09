Başkan Sargın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

İZNİK Belediye Başkanı Osman Sargın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında basının ülkenin kaderini belirlediğini hatırlatan Başkan Sargın, gazeteciliğin önemini bir kez daha vurguladı.

10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kutlama mesajı yayınladı. Gazeteciliğin çok büyük özveri gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Sargın, “Toplumların yaşanan gelişme ve süreçlerden haberdar olmasını, tüm zor şartlar altında dahi gerçekleştiren gazeteciler, demokrasinin sac ayaklarından birini oluşturmaktadır. Ciddi bir sorumluluk üstlenerek, büyük bir gayretle habere ulaşan ve gelişmeleri objektif, doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktaran gazeteciler, halkın haber alma elçileridir” dedi.Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizdeki gelişmeleri doğru şekilde algılayıp, yorumlayarak halkın bilgilendirilmesinde gazetecilerin etkin bir rolü bulunduğunu aktaran Sargın, ”Belediye olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, internet ve televizyon çalışanlarına teşekkür ederim. Bu bağlamda vefat etmiş tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyor, Tüm basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum ” diye konuştu.

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