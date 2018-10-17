Başkan Salman’dan Yalova’nın tanıtım projesine destek

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Üniversitesi öğrencisi Furkan Öztürk’ün ‘Yalova’nın doğasını, tarihini, kültürünü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya verdiği önemini’ anlatan projeye destek verdi. Proje kapsamında farklı illerden gelen 25 öğrencinin Yalova’nı tarihi ve turistik yerlerini gezecekler.

‘Yalova’mızın Kültürel Mirası Doğal Kağıtçılık’ isimli proje kapsamında şehri ziyarete gelen öğrencilere, yaptıklarıyla Yalova’ya kent kimliği kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hayrettin Karaca ve İbrahim Müteferrika gibi önemli isimler ve yaptıkları hakkında bilgiler verilecek. Program esnasında gençlere tarihi ve kültürel olaylar ise tüm yönleriyle anlatılacak. Bunların başında ise, Yürüyen Köşk ve Atatürk, Yalova’nın tarihi ile ilk kağıthane ve İbrahim Müteferrika geliyor. Kenti tanıtmak amacıyla yapılacak gezide; Yürüyen Köşk, Karaca Arberetum, Kent Müzesi, Kağıt Müzesi, Türkiye’nin ilk Geofit Bahçesi, Termal Kaplıcaları ile Atatürk Köşkü ziyaret edilecek.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN SALMAN’I ZİYARET ETTİ

Projenin ilk günü öğrenciler, Başkan Salman’ı encümen salonunda ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Salman, Yalova’nın doğasını, tarihini, kültürünü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya verdiği önemi öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilere, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti Yalova’ya hepiniz hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Salman, “Ziyarete geldiğiniz bu kent tüm doğal güzellikleri bünyesinde bulunduruyor. Benim tabirim ile dünyada bir cennet varsa orası Yalova’dır. Kentimizin yüzde 57’si ormandır. Tüm ilçelerimizin denize kıyısı var. Kaplıca suları iki ayrı ilçesinde var. Genç Cumhuriyetin en önemli kararlarının alındığı bir kent. Büyük Önderimizin ‘Benim Kentim’ diyerek sevgisini ortaya koyduğu bir kent. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, toplam 44 kere Yalova’ya gelmiş. Ankara ve İstanbul’dan sonra en fazla zamanını geçirdiği yer Yalova oldu. Türk Dil Kurumu’nun ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulma kararı, çok partili hayata geçiş kararı, Kuran-ı Kerim’in Türkçeleştirme çalışmaları, yerli malının kullanımının özendirilmesi ve teknik okulların kapatılmak yerine sayısının arttırılmasına kadar hepsinin kararlarını burada aldı. Birçok yabancı devlet adamını da Yalova’da ağırladı. Özel bir emirle deniz aşırı bir kent olan Yalova’yı İstanbul’a bağladı. Burada bizlere bıraktığı en önemli miras Yürüyen Köşk’tür. Çınar ağacının bir dalının kesilmemesi için 4 metre 80 cm kaydırılan bir köşktür, Yürüyen Köşk. Dünya’da çevrecilik kavramı yok iken çevrecilik dersinin verildiği ilk büyük olaydır. Buna sahip çıkarak, tüm dünyaya anlatmamız lazım” dedi.

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