Başkan Salman’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Salman mesajında halkın doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi adına gazetecilerin önemli bir misyona sahip olduklarını belirtti. Salman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik mesleğinin içerisinde yer almış bir birey olarak basın mensuplarının son derece zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirdiklerini çok iyi biliyorum. Demokrasinin temel taşlarından olan basın düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Kentimizde yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının, kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, idareciler olarak bize de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı basın kuruluşu, yapmış olduğu haberlerle başta kentimiz olmak üzere ülkemizin demokratik gelişmesine de doğrudan katkı yapmaktadır. Bununla birlikte biz yöneticileri de uyarıcı ve yol gösterici yayınlarla kamu hayatını da önemli yönde etkilemektedir. Kentimizde fedakârca yağmur, çamur demeden ve mesai kavramı gözetmeksizin görev yapan gazeteciler, insanlara haber ve bilgi akışını sağlama gibi çok önemli bir misyonu üstlenmektedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, sektöre emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”



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