Başkan Salman’a sürpriz doğum günü

11 Ekim’de dünyaya gelen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a eşi Dilek Salman, annesi Halide Salman, babası İhsan Salman ve ebesi Sevim Emre halk gününde sürpriz yaparak doğum gününü kutladılar.

Her perşembe makamında halk günü yaparak vatandaşları dinleyen Başkan Salman’a ailesinden sürpriz geldi. 11 Ekim’de dünyaya gelen Başkan Salman’ın doğum gününü kutlamak üzere makama gelen eşi, annesi-babası ve ebesi, halk gününde Başkan Salman’a sürpriz yaptılar. Mumları eşi, annesi ve ebesiyle birlikte üfleyen Başkan Salman’ın yeni yaşını odada bulunan vatandaşlar da kutladı.

Ebe Sevim Emre üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan kol saatini Başkan Salman’a hediye olarak takdim etti.



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