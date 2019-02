Başkan Salman, YKSB’yi ziyaret etti

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz ve birlik personelleri ile bir araya geldi.

Programa Başkan Salman’ın yanı sıra Çınarcık Belediye Başkanı ve Birlik Üyesi Avni Kurt ile Hakkı Çelik, Birlik Encümen Üyesi Kemalettin Öztürk ve Mustafa Şener, Belediye Meclis Üyesi Halit Güleç de katıldı.

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt’tan sonra konuşan Başkan Salman, “Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova’daki en önemli kurumlardan bir tanesi. Ben veteriner hekim olduğum için üniversite eğitimimde su hijyeni ve gıda teknolojisi dersinde suyun ne kadar önemli olduğunu öğretmenlerimiz bizlere ayrıntısıyla öğretmişti. Suyun önemini, içme suyunun nasıl verilmesi gerektiğini, ne tür kimyasallar katılarak suyun arıtıldığını ders olarak görmüştük. O yüzden bu kurumun bende yeri ayrı. Şunu da belirtmek isterim ki görev yaptığım süre içerisinde hangi kurumun başına kim geldiyse siyasi görüş ayırmaksızın pozitif yaklaşımlarda bulunmaya özen gösterdim. 5 yıllık belediye başkanlığı sürecini bu şekilde yönettik” dedi.

“KENAR MAHALLELER VEFA SALMAN DÖNEMİNDE HİZMET ALDI”

“Kenar mahallenin tozunu yutup, çamurunda top oynayan biriyim” diyerek sözlerini sürdüren Salman, “Yalovalılar şunu gördü bu dönemde. Vefa Salman insan ayrımı yapmaksızın her kesimi kucaklıyor. Kenar mahalle çocuğu olduğum için o mahallelerin sıkıntısını en iyi bilen biriyim. 40-45 yıl öncesinden yaşadım ve gördüm. Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir tane çocuk parkı yoktu yollarımız çamurluydu. Yalova halkına şu sözü verdim. Benim dönemimde her mahalle eşit hizmet alacak dedim. Bu sözümü tutmanın mutluluğunu mahallelerde, kahvelerde, evlerine konuk olduğum vatandaşlardan tebrik olarak alıyorum. Hiç kimse bana gelip de hizmet vermedin, sözlerini tutmadın diyemiyor. Bu da bende mutluluk yaratıyor. Belediye Başkanlığı doğumdan, ölüme kadar devam eden bir süreç. Vatandaş her anlamda belediyeden ve başkandan hizmet bekliyor. İyi gününde de kötü gününde de Belediye Başkanı yanında olsun istiyor” diye konuştu.

“ALT YAPIYI DEĞİŞTİRMEKTEN KORKAN BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLİM”

Başkan Salman, konuşmasının son bölümünde ise şu sözlere yer verdi; “Alt yapıyı değiştirmekten korkan bir belediye başkanı değilim. Bu kentin su ishale hattını baştan aşağı değiştirmeyi düşünüyorum diye Ömer Nergiz ile de daha önce konuşmuştuk. Bu kente aşık bir Belediye Başkanı olarak alt yapısında sürekli sorunlar çıkan bir Yalova’yı değil, örnek bir Yalova’yı tekrar inşa etmek adına çalışmalarımızı yürüttük. Kentimizin alt yapısına şu zamana kadar ki en büyük yatırımları gerçekleştirdik. Ekim ayında düğmeye bastık. Takipçisi olduk. 2,5 sene sonra proje ihalesi bitti. Dünya bankasına gittim görüştüm. İller Bankası ile görüştüm ama hala bir sonuç alamadık. Önümüzdeki dönemde bu sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız.”