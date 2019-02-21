Başkan Salman: Yerel esnafımızın yanındayız

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Fatih Caddesi esnafını tek tek gezerek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Fatih Caddesi esnafı ziyaretinde Başkan Salman’ı, Yalova Belediye Meclis Üyesi adayları da yalnız bırakmadı. Esnafları dükkânlarında ziyaret eden Başkan Salman, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek çözüm odaklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Halktan ve esnaftan hiçbir zaman kopmadığını belirten Başkan Salman, “Nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Ben de esnaf bir ailenin çocuğuyum. Esnafımızın dertlerini sıkıntılarını ve özellikle bu dönemde ekonomik sıkıntılarını en iyi bilenlerdenim. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnafımızın yapmış oldukları mücadeleyi takdir ediyorum. Bu dönemde bizler de esnafımıza destek olmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Yalova Belediyesi olarak “Alışverişini Yerel Esnaftan Yap” kampanyası başlattık. Bu konuyu vatandaşlarımıza da gereken broşür, afiş ve pankartlarla duyurmaya çalışıyoruz. Bu dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de esnaflarımızın yanında olacağız” dedi.



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