Başkan Salman, yeni yıl öncesi Yalova’yı karış karış gezdi

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 2018’in son gününde yeni yıl ziyaretleri gerçekleştirdi. Huzurevi, rehabilitasyon merkezleri ve çocuk yuvasına giden Başkan Salman, gece geç saate kadar yeni yıla görevi başında girecek olan çalışanları ziyaret etti.

Her yıl olduğu gibi yılın son gününde Başkan Vefa Salman ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sırasında Başkan Salman’a eşi Dilek Salman da eşlik etti. İlk olarak huzurevine giden Başkan Salman, burada bulunan büyüklerin ve çalışanların yeni yılını kutladı. Daha sonra Milli Piyango Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile Bayan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne giden Başkan Salman, Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası’ndaki minikleri de unutmadı. Bayan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi bünyesinde bulunan Elin Elimde Derneği Aynur Tartan Umutevi’ni de Yalova Valisi Muammer Erol ile birlikte ziyaret eden Başkan Salman daha sonra 153 Çağrı Merkezine giderek gelen çağrıları cevaplayıp vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

BAŞKAN ÇAĞRILARA CEVAP VERDİ

Belirli zaman aralıklarıyla 153 Çağrı Merkezine gidip gelen aramaları cevaplayan ve vatandaşlarla görüşen Başkan Salman, her yıl başında da bu uygulamayı yapıyor. Çağrıları cevaplayan ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Salman, 1 saatten fazla merkezde kalıyor. 2018’in son gününde de çağrı merkezine giden Salman, aramalara cevap vererek hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de yeni yıllarını kutladı.

TAKSİ DURAKLARINA ZİYARET

Yılbaşı gecesine çalışarak giren taksici esnafını unutmayan Başkan Salman, tek tek tüm durakları gezerek tüm şoför esnafına kazasız belasız bir yıl dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ UNUTMADI

Yeni yıla halkın huzur ve refahı için görev yaparak girecek olan güvenlik güçlerini unutmayan Başkan Salman, öncelikle Merkez Karakoluna gitti. Daha sonra denetim yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik edip, olaysız bir yıl temennisinde bulundu.

TERMİNALE ZİYARET

Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne de giden Başkan Salman, vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için görevi başında olan terminal esnafının ve çalışanlarının yeni yıllarını kutlayarak, işlerinde kolaylıklar diledi.

NÖBETİ BAŞINDA OLANLARI UNUTULMADI

Güvenlik güçleri gibi yeni yıla nöbeti başında girecek olan itfaiye, zabıta ve eczacıları da gezen Başkan Salman, görevi başında olan personeli yalnız bırakmadı. Yapmış oldukları zorlu görevlerinde kolaylıklar dileyen Salman, yeni yılın huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

“YENİ YIL SİZLERE SAĞLIK GETİRSİN”

Başkan Salman, yeni yıl öncesi son ziyaretini Yalova Devlet Hastanesi ve ek hizmet binasına gerçekleştirdi. Öncelikle sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Salman, yeni yıla hastanede girecek olan vatandaşları da odalarında tek tek ziyaret etti. Tüm hastalara “Yeni yıl sizlere sağlık getirsin” diyen Salman, “Yeni bir yıla, yeni umutlarla giriyoruz. 2019 yılında inşallah vatandaşlarımızın tüm beklentileri gerçek olur. Her yılbaşında olduğu gibi kentimizi karış karış gezdik. Görev yapan tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutladık. Tedavi olan hemşehrilerimize şifa dileklerimizi ilettik. 2019 yılında her şeyin gönlümüzce olmasını diliyor, tüm halkımızın yeni yılını bir kez daha kutluyorum” dedi.



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