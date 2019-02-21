Başkan Salman: Yalova’ya toplanma alanı kazandırdık

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,3’lük depremin ardından toplanma alanlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova’ya bir toplanma alanı daha kazandırdık” dedi. Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri olası afetlerde AFAD tarafından daha önce belirlenmiş olan toplanma alanlarının uyarı levhalarını ise geçtiğimiz günler içinde 45 noktaya asmıştı.

Kente bir toplanma alanı kazandırdığını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Deprem kuşağında olan kentimiz Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremi hisseden illerden biri oldu. Bu depremin ardından toplanma alanlarının önemini bir kez daha anlamış olduk. Meteoroloji alanı için vermiş olduğum mücadele ve mahkeme yoluyla kazanmış olduğum dava sadece benim mücadelem değil, bu bilince sahip olan tüm Yalovalı hemşehrilerimin kazanmış olduğu haktır. Uzmanlar Marmara’da yıkıcı bir depremin olacağını belirtiyorlar. Bu depremin zamanı kesin bir tarih ve zaman olarak bilinmemekte. Eğer ki meteoroloji arazisine bir inşaat başlamış olsaydı ve olası bir yıkım yaşansaydı, merkezde toplanma alanı olarak yer bulmakta sorun yaşanacaktı. Yapmış olduğum itirazın ve yaşanılan mahkeme süresinin sonunda ne kadar doğru bir iş yaptığımı son günlerde yaşanan ufak sarsıntılar ve halkımızın daha fazla bilinçlenmesiyle anlıyorum” dedi.



FOTOĞRAFLI