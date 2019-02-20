Başkan Salman, STK yöneticileriyle buluştu

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. Başkan Salman, gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkan ve yöneticileri öncelikle bu düzenlemiş olduğumuz kahvaltıya hoş geldiniz, şeref verdiniz hepinizin ayaklarına sağlık” diyerek sözlerine başlayan Başkan Vefa Salman, “Biz hiçbir şekilde negatiflerin arkasına sığınmadan bu süreci ekibimizle olabildiğince Yalova’ya en yüksek katma değeri, en kaliteli hizmeti üretmeye çalıştık. 5 yılı geride bırakırken geldiğimiz noktada mutluyuz. Bundan sonraki beş sene için Yalova’yı planlarken daha akılcı, daha mantıklı ve daha da sağlam temel ve tecrübe üzerine oturan projelerle tasarladık. Yalova’nın 5 sene, 10 senesi değil, 50 senesini planladık. Doğmamış çocuklara, doğmamış torunlara nasıl bir Yalova bırakabiliriz, onu planladık. Hepsi ayağı yere basan, mülkiyet sorunu olmayan projeler. Yalova, Türkiye’ye örnek bir kent. 81 ilden insanın gelip yerleşmesine Yalovalı olmasına karşın kardeşliğin barışın ve huzurun kenti. Bu bizim için en büyük onur meselesi. Yalova bunu başardıysa Türkiye neden başaramasın” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOĞUMDAN ÖLÜME HİZMET ZİNCİRİ”

“Belediye başkanlığı, insanın doğumundan başlayıp ölümüne kadar yanında olmanızı gerektiren hizmet zincirlerini kapsıyor” diyerek devam eden Başkan Salman, “Hayatın her aşamasında vatandaşınıza halkınıza hizmet üretmelisiniz. Halkınızın hep yanında olmalısınız. Belediye başkanlığına kim aday olacaksa bu bilinçle hareket etmek zorundadır. Ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Seçildiğimden beri 7 gün 24 saat cep telefonum hiç kapanmadı. Hala o telefonumu kullanıyorum ikinci bir numaram olmadı. Bu dönemde Yalova’dan Türkiye’ye Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman olarak Türkiye’ye damga vurdum. Açıklamak istiyorum. Bu uygulamalarımdan bir tanesi halk günleriydi. Siz ne yaparsanız yapın, kenti baştan aşağı çehresini de değiştireniz altınla da kaplasanız vatandaşın mutluluğu sadece hizmetle sınırlı değil. ‘Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz’ diyerek yola çıktığımda kenar mahallelere hizmet götüreceğimi açıkça beyan etmiş ve bu sözü vermiştim. Vefa Salman döneminde kenar mahalleler, merkez mahalleler gibi olacak. Daha da fazla hizmet alacak. Şimdi evlere gittiğimde dükkânlara veya ev toplantılarına bana kimse hizmet etmedin, verdiğin sözü tutmadın demiyor, diyemiyor, dedirtmedik. Bunun yanında Şeffaf Oda diye bir söz vermiştim. Türkiye’de belediye başkanları halk günleri yapmayı pek sevmez. 1-2 saat halk günü yaparlar. Türkiye’de haftada iki gün halk günü yapan tek belediye başkanıyım. Salı günleri Şeffaf Oda’da vatandaşları sekretersiz, randevusuz dinledim. Perşembe günleri de özellikle makamda yaptım. Siz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerisiniz. Siz makamlara çok rahat girip çıkarsınız çünkü sizler de bir makama bakıyorsunuz. Ama normal bir vatandaş çekinir diye kenti yöneten, seçtiği insanın, nereden Yalova’yı, belediyeyi yönettiğini gelip görsün istedim” dedi.

“HALKIM BENİ İÇLERİNDEN BİRİ GİBİ GÖRÜYOR”

“Sadece sokağıyla, caddeleriyle, Yalova’yla ilgili dertlerini anlatmadılar” diyerek sözlerini sürdüren Salman, “İki sene geçtikten sonra teşekküre gelmeler arttı. Beni en çok mutlu eden şu oldu; halkın içinde öyle bir hale geldik ki beni halkın ağabeyi, dayısı, amcası, kimisi ise yeğeni gibi görmeye başlamış. Birisi geldi dedi ki, “Başkan karımla kavga ettim, boşanmak üzereyim bizi barıştır” dedi. Bir diğer vatandaş, “Hanım babasının evine gitti. Bana tepki koyuyorlar. Boşanmak da istemiyorum. Kayınpeder de seni seviyor aramızı düzeltir misin?” dedi. Başka bir vatandaş da, “Oğluma kız isteyeceğim. Seni de görmek istiyorum” dedi. Hastanede yardımcı oldum çoğu vatandaşımıza. Halkımızın beni içlerinden biri gibi görmeleri beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Pazarda, okulda, camide Vefa Salman’ı görmeye alıştı halkım. Bu benim için en önemli kazançtır. Çocuklar yalanı dolanı bilmez bana gelip en içten şekilde sarılmaları benim için paha biçilemez. Allah her siyasetçiye bu mutluluğu nasip etsin. Cenazede de mutlu anlarında da halkımın hep yanında oldum. Hizmetin üstüne vatandaşla iç içe olmayı kazandırdık Yalova’ya. Önümüzde bir beş sene daha var. Tecrübemiz sabit. Yalova daha da güzel olacak. Ben inanıyorum ki Yalova, dünyanın markası haline gelecek” şeklinde konuştu.



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