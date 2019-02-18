Başkan Salman, şehit ve gazi aileleri ile buluştu

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, şehit ve gazi aileleri, yakınlarıyla kahvaltıda buluştu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi Başkanı Şakir Güner de programa katıldı.

“Her zaman bu ailenin bir parçası olmaktan şeref duydum” diyerek konuşan Başkan Salman, “Öncelikle bu organizasyona yoğun katılım gösterip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kent dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde olan bir kent. Dünya’nın en güzel kentinde yaşayan halkım, her zaman en iyi hizmete layık. Biz de elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin bekası için canlarını hiçe sayan kahraman askerlerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun ömürler versin” dedi.



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