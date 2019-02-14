Başkan Salman, Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Kirazlı Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti.

Her fırsatta esnaflarla bir araya gelen talep ve isteklerini dinleyen Başkan Salman’ın bu sefer adresi Kirazlı Sanayi Sitesi esnafı oldu. Esnaf ziyareti öncesi Toptancılar Sitesi Başkanı Selahattin Batur ile görüşen Başkan Salman, toptancı esnafının talep ve isteklerini Selahattin Batur’dan dinledi. Kirazlı Sanayi Sitesi’nde çözüme odaklı çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Salman, “Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte esnaflarımızın talep ve isteklerini kısa sürede çözdük. Yapmış olduğumuz alt yapı yatırımlarımızla ve çevre düzenlemeleriyle sanayi sitesine ivme kazandırdık. Bu yatırımlarımızı yaparken, site içerisinde bulunan tüm esnaflarımıza eşit davranarak gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem için birçok projemiz var. Hayata geçireceğimiz projelerle sanayi sitesini farklı bir hava getireceğiz” dedi.



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