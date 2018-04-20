Başkan Salman: Sanat ve etkinlik sokağı örnek bir proje

YALOVA İl Milli Eğitim ve Marmara Eğitim Kurumları öncülüğünde Yalova 19 Temmuz İlkokulu bünyesinde oluşturulan Mehmet Yiğit Kızılkaya Sanat ve Etkinlik Sokağı açıldı.

Açılışa Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile CHP Yalova İl Başkanı Ertan Şener de katıldı. Yalova Belediyesi’nin de desteklediği ve katkı sunduğu projede, Marmara Eğitim Kurumları öğrencisiyken 12 yaşında amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden Mehmet Yiğit Kızılkaya’nın ismi Sanat ve Etkinlik Sokağı’na verildi.

19 Temmuz İlkokulu bünyesinde hizmet verecek olan Mehmet Yiğit Kızılkaya Sanat ve Etkinlik Sokağı projesinin açılışında bir konuşma yapan Başkan Salman, “Okul müdürümüz bana konuşma yapmak ister misiniz diye sorunca Mehmet Yiğit’in babasıyla aynı duyguları yaşayan biri olarak konuşmak istediğimi söyledim. Mehmet Yiğit evladımızın isminin yaşayacağı sanat sokağına adını veren bu proje sadece ülkemizde değil Dünya’da örnek bir projedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatmak istiyorum. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Sanat ve Etkinlik Sokağı ise bu sözü fazlasıyla hak eden bir projedir. Öğrencilerimiz hizmete giren bu projeyle sanatı ve bunun yanında etkinliklerde daha da aktif olacaklar. Projenin imece usulüyle elbirliğiyle yapılmasının da ayrı bir önemi var. İstanbul’dan bir okulumuz geliyor maddi manevi destek veriyor. Okulumuzun müdürü, öğrencileri ve velileri bu projeye sahip çıkıyor. İş adamlarımız, esnaflarımız katkı veriyor. Bu farkındalığı olan ve içeriği dolu olan projeye emek verip kazandıranlara teşekkür ediyorum” dedi.



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