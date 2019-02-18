Başkan Salman, park açılışını çocuklarla yaptı

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, yeşille mavinin uyum içerisinde olduğu Yalova’ya, yeni bir yeşil alan daha kavuşturdu. Başkan Salman, Kazım Karabekir Mahallesi Ses Sokak’ta yer alan parkın açılışını çocuklarla birlikte yaptı.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda inşa edilen Ses Sokak’taki parkta vatandaşların vakit geçirip dinlenebilecekleri rekreasyon alanları ve doğal malzemelerle üretilen oyun alanları mevcut. Ayrıca ilk kez çocukların ve yetişkinlerin yararlanabileceği sokak kütüphanesi de parka entegre edildi.

Park açılışı öncesinde konuşan Başkan Salman, “Bir süre önce başlattığımız hizmet zincirlerinin açılışına devam ediyoruz, yenilerini ekliyoruz. Açılmamış olanların da törenlerini yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımız bu parkların her metrekaresine çok emek veriyorlar. Yalnız çok üzüldüğüm bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha 3 gün önce genç yaşta kaybettiğimiz Özkan Üstün arkadaşımızın adına Abdülhamit Han Cami’nin yanında açtığımız park, ne yazık ki vicdansızların saldırısına maruz kaldı. Daha açılış yaptığımız o akşam Özkan Üstün’ün adının yazılı olduğu park tabelasını yakarak imha etmişler. Bir park tabelasından ne isterler, nasıl bir ruh halidir, nasıl bir insanlıktır bilemiyorum. Merhuma yapılan bu saygısızlığın adını koymakta gerçekten zorlanıyorum” dedi.

AÇILIŞLAR DEVAM EDECEK

“Açılış törenlerimiz bundan sonra da devam edecek” diyerek sözlerine devam eden Başkan Salman, “Adnan Menderes Mahallesi’nde yapılan 2. kapalı pazaryerinin, Cem Evi’nin açılışını yapmadık. Amatör Spor Kulüpleri Evi’nin yapımı hızla devam ediyor. Bunların dışında da daha yapılacak birçok iş var. Adnan Menderes Mahallesi ile Dere Mahallesi’ni birbirini 3 noktadan birleştirecek birisi yaya, birisi araç geçiş köprüsü olan köprülerin yapımı da devam ediyor” dedi.

AKİF HÜSNÜ ÜSTEL’İN ADI YAŞATILACAK

Park ismi ile ilgili fikrini belirten Başkan Salman, “Bu parkımızın ismi yok. Ancak park için düşündüğüm bir ismi paylaşmak istiyorum. Yalova 1995’te il oldu. Bu kentte bazı ilkler yaşandı. O ilklerden bir tanesi de avukatların oluşturduğu mesleki odaları baronun oluşmasıydı. O baronun da ilk başkanı Akif Hüsnü Üstel amcamızdı. Yalova’nın en eski avukatlarından biriydi. Onun adını buraya vermeyi düşündüm. Bunu baro ve ailesi ile paylaşacağım. Ondan sonra eğer herhangi bir engel çıkmaz ise hep beraber resmi bir açılış töreni gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

YEŞİL ALANLAR 100 FUTBOL SAHASI KADAR GENİŞLETİLDİ

2014 yılı öncesinde Yalova’da bulunan toplam yeşil alan, park, sosyal tesis ve çocuk parkı sayısı 51 iken; Vefa Salman döneminde Yalova’ya kazandırılan yeşil alan, park, sosyal tesis ve çocuk parkı sayısı 57 adet. Bu kapsamda Yalova’nın park sayısı 108’e ulaştı. 5 yılda yüzde 59’u tescilli orman olan Yalova’nın yeşil alanları, 100 futbol sahası büyüklüğünde genişletildi.



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