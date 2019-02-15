Başkan Salman, muhtarlarla bir araya geldi

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kente hizmet eden muhtarlarla kahvaltılı programda bir araya geldi.

Yalova merkez, ilçe, belde ve köylerde görev yapan muhtarlarla kahvaltıda buluşan Başkan Salman, geride kalan 5 yıl süre içerisinde Yalova Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri ve bundan sonra yapacağı projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar muhtarların sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Başkan Salman, “Kentimizin yönetiminde ben ne kadar sorumluysam sizler de bu kentte görev yapan muhtarlar olarak mahallelerinizden sorumlusunuz. Geride bıraktığımız süre içerisinde sizlerle sürekli irtibat halinde oldum. Sadece merkez mahalle muhtarlarımıza değil imkanlarımız dahilinde talep ettiğiniz tüm konularda sizlere destek olmaya çalıştık. Mahallelerimizde yaşanan sıkıntıları sizlerle beraber çözdük ve bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz. Sağ olun sizler de bu konuda bana her zaman yardımcı oldunuz. Merkezde bulunan muhtarlarımızla her hafta bir mahallemizde ‘Gezici Şeffaf Oda’ ile sizlerle halkımızı dinledik ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Beraber yapmış olduğumuz bu çalışmalardan hem ben hem siz ve en önemlisi vatandaşlarımız memnun kaldı” dedi.

KANDEMİR’DEN TEŞEKKÜR

Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Süleymanbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Kandemir, “Geride bıraktığımız 5 yıllık süre zarfında başkanımız bizlerle sürekli beraberdi. Mahallelerimizde yaşadığımız problemleri her zaman ivedi bir şekilde çözdü. Başkanımızın bize karşı göstermiş olduğu önem ve duyarlılığından dolayı tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederim” dedi.

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