Başkan Salman, muhtarları unutmadı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Göreve geldiği günden beri vatandaşlar ile belediye arasında köprü görevi gören muhtarlara teşekkür eden Başkan Salman, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Belediye Encümen Salonu’nda düzenlenen görüşmede muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Salman, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Sizlerle olan bu çalışmaların meyvelerini ise halkımızın olumlu tepkileriyle aldık. Bu günlere el ele, gönül gönüle vererek geldik. Birlik ve beraberlik içinde yaptığımız çalışmalarda bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtar Günü’nüzü kutluyorum” dedi.



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