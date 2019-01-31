Başkan Salman, MMA sporcularına başarılar diledi

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, İbrahim Yıldız Fight Academy Spor Kulübü’nü ziyaret etti. 27 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Türkiye Şampiyonası’na gidecek olan ve burada Milli Takım seçmelerine katılacak olan İbrahim Yıldız Fight Academy sporcularını ziyaret eden Başkan Salman, tüm sporculara başarılar diledi.

İbrahim Yıldız’ın Yalova’nın adını sadece ülkede değil Dünya’ya duyuran sporcular yetiştirdiğini belirten Başkan Salman, “Öncelikle antrenmanınızı seyrettiğim kadarıyla çok zor bir spor dalını icra ediyorsunuz. Ama bunun meyvelerini ise kazanmış olduğunuz başarılarla taçlandırıyorsunuz. İbrahim Yıldız gibi bir antrenöre kentimiz sahip olduğu için çok şanslı. Sizin gibi gençlerimizi spora yönlendirerek başarılar elde etmenizi sağlıyor. Geçmişte yaşanan şampiyonluklar ve dereceler bunun örneğidir. Şimdi ise Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılıp burada Milli Takıma girmek için emek harcayacaksınız. Ben sizlerin başarılı olacağına eminim. Çünkü bunu daha önceden başardınız. Buraya ise İbrahim Yıldız’ın davetlisi olarak sizlere moral vermek için geldik. Her zaman olduğu gibi elimizden geldiği kadar desteğimizin süreceğini söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Salman, yapmış olduğu konuşmanın ardından tüm sporculara Mustafa Kemal Atatürk rozeti hediye ederek, tüm sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.



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