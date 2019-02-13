Başkan Salman, minibüsçü esnafıyla bir araya geldi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kentte minibüs işletmeciliği yapan esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.

Yapılan hizmetlerin ve yeni dönem projelerinin sinevizyon eşliğinde anlatıldığı kahvaltının sonrasında Başkan Salman, minibüs işletmecilerine seslendi. Başkan Salman, “Kentimizin güzelleşmesi anlamında yaptığımız çalışmaları tüm esnaf kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de kentimizin ulaşımına katkı sağlayan bu anlamda hizmetini eksiksiz olarak yerine getiren hemşehrilerimsiniz. Yalova’mızı belli bir noktaya getirebilmek için 5 yıllık süreçte çok çaba sarf ettik. Kentimizin üst yapısından alt yapısına kadar gözle görülür değişikliklere imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz. Kentimizi örnek bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.



FOTOĞRAFLI