Başkan Salman, makamını öğrencilere teslim etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Rahmi Tokay İlköğretim Okulu’ndan gelen öğrenciler sırasıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın koltuğuna geçerek talimatlarını verdiler.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Yalova’da çocukların makamları devralmasıyla başladı. Salman’ın Belediye Başkanlık Makamına bu yıl Rahmi Tokay İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Bedirhan Cengiz ve 4. sınıf öğrencisi Lilian Gazal oturdu. Okul Müdürü Adem Aykan ve Sınıf Öğretmeni Tuğba Gülsün’ün de katıldığı devir teslimde minik başkanlar talimatlarını ilgili müdürleri çağırarak verdiler.

“İlk günden beri geleceğimiz olan çocuklarımızın daha çağdaş, daha yeşil, daha modern bir Yalova’da yaşamalarını hedeflemekteyiz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Salman, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlamaları kapsamında makamımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza devrettik. ‘Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz’ sloganımızla hareketle en çok da çocuklarımızı düşünerek kentimizi şekillendiriyor ve geleceğe göre planlıyoruz. Eğitime her koşulda destek olmaya özen gösteriyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

GÜNÜN İKİNCİ ZİYARETİ ÇERKEZ BİRLİĞİ’NDEN OLDU

23 Nisan programları dolayısıyla Başkan Salman’a bir diğer ziyaret de Çerkez Birliği Derneği Başkanı İsmail Çınar ve yönetim kurulu üyeleri ile çocukları tarafından yapıldı. Minik çocuklarla birlikte yan yana oturan ve çocuklarla bol bol sohbet eden Başkan Salman, çocukların içten davranışları ve sıcak yaklaşımlarıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi. Dernek Başkanı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Salman, görüşmenin sonunda da miniklere hediyeler takdim etti.



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