Başkan Salman, kursiyerlere sertifikalarını verdi

YALOVA Belediyesi Umut Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilmeye başlandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, el nakışı kurslarına katılan kursiyerle bir araya gelerek sertifikalarını takdim etti.

Yalova Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine; Başkan Salman’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan, Belediye Meclis Üyesi Halit Güleç ile kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Başkan Salman, “Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kurslarımızda eğitimlerimiz tamamlanmaya başladı. Katıldığınız kurslarımızda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler rehberliğinde el nakışı konusunda uzmanlaştınız. Hatta birçok el emeği göz nuru çalışmaya da imza attınız. Bu çalışmaları da düzenlediğimiz yılsonu sergilerinde ispatladınız. Düzenlediğimiz sertifika töreninde de artık bu dalda yeterli bilgiye sahip olduğunuzun belgesini alacaksınız. Başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan olmak üzere tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, Umut Merkezlerimizde düzenlenen el nakışı kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi kutluyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Salman, Başkan Yardımcısı Güner ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.



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