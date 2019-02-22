Başkan Salman, kültür ve sanat dernekleri ile buluştu

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kültür ve sanat derneklerinin başkan, temsilci ve yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, Başkan Salman döneminde yapılan ve yeni dönemde yapılacak icraatlar sinevizyon gösterisi eşliğinde anlatıldı.

“5 yıllık sürece çok fazla çalışma sığdırıp Yalova’nın çevresine, estetiğine güzel katma değerler kattık” diyerek sözlerine başlayan Başkan Salman, “Yalova’yı güzelleştirdiğimizi sadece biz değil, kenti ziyarete gelenler de ifade etti. Farklı farklı insanlardan, gruplardan, topluluklardan duyduklarımız bunlar. Bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“PAŞAKENT MAHALLEMİZİ FESTİVALLER BÖLGESİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Salman, “Yalova’yı kültür sanat faaliyetlerinde de örnek bir kent haline getirmeyi başardığımıza inanıyorum. Kış aylarında başlattığımız kültür sanat takvimi ile birçok tiyatro, konser, çocuk oyunu, söyleşi ve gösterilerle, yaz aylarında da düzenlediğimiz festival, konserler ve çeşitli faaliyetlerle kentimizde sosyalleşmeyi ve kültürel faaliyetlerimizi etkin halde tutmaya özen gösterdik. Birbirinden değerli birçok derneğimiz, onların yöneticileri, başkanları sizler varsınız. Bu süreçte elimizden geldiğince sizlere maddi manevi destek olmaya çalıştık. Kentimizde faaliyet gösteren her derneğimize de eşit mesafede olduk. Kültürü ve sanatı kenara koymak hafife almak hele hele yok saymak gibi hiçbir ülkenin lütfu yok, olmamalı da. Bizlerin gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslarımızdan bir tanesi de kültürümüz ve sanatımızdır. Sinevizyon gösterisinde de ele aldığımız gibi Paşakent Mahallemizi festivaller bölgesi yapmak istiyoruz. Tüm faaliyetlerimizi orada rahatlıkla yapabileceğimize inandığımız gibi mahallemizi hareketlendirmek de istiyoruz. Projelerin hepsinin ortak bir özelliği var. Bunlar olmayacak projeler değiller. Hepsi ayağı yere basan mülkiyeti herhangi birinde olmayan hepsi kamunun elinde olan yerler. Bütçe anlamında da gerçekleştirilemeyecek projeler değiller. Bu arada parantez açayım Yalova Belediyesi’nin kredi borcu yoktur. Dolayısıyla Türkiye’de kredi notu en yüksek belediyelerden bir tanesi Yalova Belediyesi’dir. Bir diğer formül de yap, işlet, devret modeli şeklinde de yapılabilir. Ancak projelerimiz kesinlikle hayata geçirilemeyecek projeler değiller. ‘Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz’ dedik. Bu slogandan ayrılmadan emeklerimizi gerçekleştirdik. Bundan da Yalova ve Yalovalılar faydalandı, faydalanmaya da devam edecek” dedi.



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