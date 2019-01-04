Başkan Salman, Kardelen’i ziyaret etti

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Paşakent Mahallesi’nde bulunan Kardelen İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Burak Bayhan, öğretmenler, Okul Aile Birliği Başkanı Gülçin Durman ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Salman’a öğrenciler çiçek takdim etti. Hayırsever bir işadamı tarafından okul takımı için yaptırılan formaları öğrencilere dağıtan Başkan Salman, okulda bulunan atölye sınıflarını gezerek branş öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Hayırsever işadamına desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Salman, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için yapmış olduğunuz destek için öncelikle işadamımıza teşekkür ederim. Yapmış olduğu destekle bu minik yürekli kardeşlerimize sevindirdi. Ayrıca okulunuzun atölye sınıfları çok işlevsel ve başarılı bir şekilde yapılmış. Burada emeği geçen başta okul Müdürümüz Burak Bey’e, öğretmenlerimize ve okul aile birliğine teşekkür ediyor, çalışmalarının örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.



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