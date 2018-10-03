Başkan Salman: Hayvan sevgisi ve koruması 1 güne sığdırılmamalı

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Salman, hayvan sevgisinin ve korumasının 1 güne sığdırılmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Salman, “Yaşayan tüm canlılar gibi hayvanlar da doğanın, eşit haklı bireyidir. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak hepimizin görevidir" dedi. Salman, şunlar kaydetti:

"Hayvan sevgisi insanımızda yardımlaşma, iyilik, sevgi ve hoşgörü gibi duyguların gelişmesinde yardımcı olur. Biz yöneticilere ise bu konuda büyük görevler düşmektedir. Hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularını canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır. Çocuklarımızı da bu şuurla ve bilinçle eğiterek yetiştirmemiz gerekmektedir. Sokakta yaşayan can dostlarımıza Yalova Belediyesi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde hizmet vermekteyiz. Tedavileri, aşıları, beslenmeleri sağlanmakta ve daha sonra sahiplendirilmekte veya doğal ortamlarına bırakılmaktadır. Barınak içinde yapmış olduğumuz bu çalışmaların yanı sıra Türkiye’de ilk olan Haybulans hizmetini vererek acil müdahaleye ihtiyaç duyulan hayvanlarımıza anında müdahale edilmektedir. İlimizin değişik yerlerinde sokak hayvanlarının beslenmeleri ve barınmaları için kedi evleri yaptırılmıştır. Birçok tedavi ünitesini barındıran barınağımız ise hayvan severlere belli gün ve saatlerde açık olup gezilebilmektedir. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle can dostlarımız için kutlanan ve farkındalık günü olarak bilinen ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum.”



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