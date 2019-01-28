Başkan Salman, esnafı ziyaret etti

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova CHP İl Başkanı Nur Koçak ve beraberindekiler ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Salman, esnafları tek tek ziyaret edip hayırlı işler diledi.

Başkan Salman, hafta sonu düzenlenen programda İstanbul Caddesi üzerinde yer alan esnafları tek tek ziyaret etti. CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova CHP İl Başkanı Nur Koçak ve beraberindekiler ile esnafları dolaşan Başkan Salman, kendilerine hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnaflarla tek tek sohbet de eden Başkan Salman, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

“5 yıldır halkımızla hep iç içe olduk” diyen Başkan Salman, “Sık sık ziyaretler yaparak esnafımızla görüşüyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç nedeniyle daha kapsamlı milletvekilimiz ve il başkanımızın da katıldığı bir esnaf gezisi gerçekleştirdik. Biz halkımıza ‘Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz’ diye biz söz verdik. Geride kalan süreçte bu sözümüzü tuttuk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu tarz ziyaretlerimiz her zaman olacak. Çünkü vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler, bizlerin kentimiz için en iyi hizmeti sunmamıza vesile oluyor” dedi.



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