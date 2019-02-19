Başkan Salman, çalışmalarını anlattı

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kadın dernekleri ve YTSO Kadın Meclisi ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Salman, burada yaptıkları ve yapacakları hakkında dernek üyeleri ile meclis üyelerine bilgiler verdi.

“5 senelik bir dönemi geride bırakıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Salman, “Geçmiş dönemde yaptıklarımız ortada. Daha önceki dönemlerde el atılmamış birçok meseleyi çözdük. Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye özen gösterdik. Yalova’mızı daha yaşanılır, daha temiz, daha güzel bir kent yapabilmek için kentin alt yapısından üst yapısına kadar birçok değişikliğe el attık. Çalışmalarımızı örnek bir kent oluşturabilmek adına şekillendirdik” dedi.

Göreve geldiği günden bu güne kadar yapılanlar hakkında kısaca bilgiler veren Başkan Salman, “Yalova’mıza ilk kadın başkan yardımcısını kazandırdık. Sizlerden gelen talep, fikir ve önerileri göz ardı etmemek adına haftada 2 kez şeffaf oda uygulamamızı hayata geçirdik. 5 yılda 21 ödül elde ettik. Yüzde 59’u tescilli orman olan kentimizin yeşil dokusunu koruyarak kent merkezinde uygun olan her alanı park ve yeşil alan olarak değerlendirdik. 5 yılda kentimizi daha engelsiz bir kent haline getirdik. Sosyal belediyeciliğe önem verip kentimizin paylaşarak gelişmesine katkıda bulunduk. Mezarlık hizmetlerini ücretsiz hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleri, festivaller, nostaljik sinema günleri ile halkımızı sosyal hayata adapte ettik. Sporun ve sporcunun yanında olduk. Daha modern daha çağdaş bir Yalova için çalıştık ve birlikte başardık. Belediyemizi yeniledik, prestij sokaklar oluşturduk, kapalı pazar yerini modernize edip, 2. kapalı pazaryerini inşa ettik. Ülkemizin en büyük Cem Evini inşa ettik. Belediye tarihinin ilk sosyal tesisini açtık. Kentimizin alt yapısına verdiğimiz önem neticesinde 97 bin 425 metrekare asfalt yol yaptık. 375 bin metrekare parke yol ve tretuvar yaptık. 55 bin metrekare sathi yol yaptık. 766 bin metrekare stabilize yol, 65 bin metrekare içme suyu hattı, 25 bin metrekare yağmur suyu hattı, 45 bin metre kanalizasyon hattı inşa ettik. Yepyeni hizmetlerimizle yeni dönemde de birlikte olmak dileğiyle hepinize en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Salman’ın konuşmasının ardından derneklerin başkan ve temsilcileri de söz alarak Salman’a 5 senelik süreçte verdiği destekten ötürü teşekkür ettiler.



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