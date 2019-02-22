Başkan Şahin, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Kariyer Zirvesi-Gençlerin Yerel Yönetimdeki Yeri ve Önemi' konulu konferansa katıldı. Gençlere tecrübelerini aktaran Şahin, gelecek dönem hayata geçireceği projeler üniversiteli gençleri heyecanlandırdı.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topcuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen konferansta öğrencilere seslenen Şahin, günümüz dünyasını yorumladı, yaşamından örnekler verdi. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Şahin, projeleri hakkında bilgi verdi. Medeniyet Şehri başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda yürütülecek çalışmalar, gençlerin ilgisini çekti.

Medeniyet Şehri Projesi’yle Dünya’nın en büyük bahçesinin kurulacağını belirten Şahin, “Tugay’ı taşıyarak 4 milyon metrekarelik yeşil alanı koruyacağız. Dünyanın en büyük bahçesi olan Central Park’tan daha büyük bir bahçeyi hizmetinize sunacağız. Ortasında bir medeniyet şehri kurulacak. Dış tasarımında Osmanlı'nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, Cumhuriyet Dönemi’nin modernliği var. Cumbalı evlerle Gaziantep’in tarihini yansıtacağız. Sıcak iklimin getirdiği ‘hayat kültürü’ buraya yansıyacak. İçinde sanat galerisi, gençlerinin yararlanacağı millet kıraathaneleri olacak. Bu şehir buradaki medeniyetlerin bir yansımasını görecek ve hepsini beraber burada izlerini sunacağız. Estetikli, kimlikli bir şehir kurulacak” dedi.

ŞAHİN: GÖNÜLLÜLÜK ESASLI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Şehirde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında gençleri bilgilendiren Başkan Fatma Şahin, şunları bildirdi: “Kamulaştırılırken herkese sorup mahkemeye gitmeden, gönüllerini kırmadan, mülkiyet haklarını ihlal etmeden gerekirse yüzde 10 fazla vererek bu işi tamamladık. Bunlar yapılırken kimsenin hakkı kalmadı. Modelimizi gönüllü dönüşüme göre yaptık. Antep kalesinin oradaki eski Nizip Caddesi'ndeki yapılar ve buradaki iş merkezlerini ayrı bir yere taşıyıp dönüşüme başlatmak olacak. Buralarda itfaiyenin gireceği yer dahi yok. Kimyasallar herhangi bir aksaklık da büyük sıkıntılar doğurabilir. Meslek örgütlerini Taşlıca Bölgesi'ne taşıyoruz. Herkesin fikrini alıyoruz, kimseyi mağdur etmiyoruz. Gönüllülük esaslı bir kentsel dönüşüm. Bizim dönüşümlerimiz de sen ne istiyorsan o yapılıyor. Şehirdeki sıkışmayı kaldırıp sürekli geliştirmemiz lazım, yeni iş imkânları sağlayabilmek için sanayi alt yapısını güçlendirmek gerek. Bu yüzden gönüllü modelimizle şehri çok hızlı bir şekilde dönüştürmeliyiz” diye konuştu.

SU VE YEŞİL, ŞEHRİN ATMOSFERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Yurt dışında her şehrin birer simge meydanı olduğunu vurgulayan Şahin, yeni kimlikli meydanlardan söz etti.

Başkan Şahin, şunları anlattı: “Burada halkın gezebileceği bir meydan yok. Kamil Ocak Stadyumu’nun olduğu yerde gençlerin çocukların kullanabileceği yeni bir bahçe yapacağız. Valiliğin yerine Cami yapıp arkeoloji müzesinin yanında olduğu bir meydan yapılacak. Avrupa meydanlarında mutlaka karşısında bir müze bir kilisesi, bu meydanların kendine ait bir tematik yapısı var. Biz ne yapacağız? Halkımıza uygun bu topraklara uygun yeni bir meydan yeni bir kimlik yaratacağız. Jandarma binası yıkıp İstanbul 1453 modelinde ama oradaki ofset baskı kullanmadan tamamen yağlı boya üzerine bir Panorama Müzesi hazırlıyoruz. Bunun için 3 yıldır çalışıyoruz. Bu topraklarda muhteşem bir geçmişi var. Kültür yoluna bu müzeyle başlayacağız. Kullanmadığımız bir Alleben Deresi var. Düzbağ’la su sorununu çözdük Fırat’a akan suyu buraya çevirdik, Alleben’i halkımıza buluşturacak bir projenin tasarımını tamamladık. Maviyi yeşille çocuklarımızı gençlerimizi suyla buluşturuyoruz. Bu proje Dünya’da sadece Seul’da var. 2 yılımızı alan büyük bir mühendislik çalışması sonucu 12 ay boyunca aynı düzende akacak dereyle yazlı kışlı bu güzelliği yaşayacaksınız. 200 bin metrekarelik bir meydanımız olacak.”

RUMKALE’Yİ ANLATTI

Rumkale’nin geçmiş dönemlerde bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, buranın zenginliklerini ortaya çıkarılması ve gençlerin ve turistlerin uğrak mekanı olması için yeni projenin ayrıntılarını gençlere paylaştı.

“Rumkale’ye sizler için teleferik yaparak lavanta ormanlarından başlayarak Fırat’ı size üstten seyretme fırsatı vereceğiz” diyen Şahin, “Rumkale’nin etrafına bir sahil şeridi yapacağız. Milli sporcumuz Şahika Ercümen burada dalış yaptı ve suyun altında muhteşem bir zenginlik olduğunu söyledi. Roma ve Hitit döneminin zenginlikleri bu coğrafyada. Bunları dünyaya tanıtmak amacıyla uluslararası su sporları düzenledik. Burada sahil bandına ek olarak su sporları etkinlikleri, dalış sporları gibi etkinlikler düzenlenecek. Türkiye’deki tek örneği Bodrum’da olan ‘Su Altı Arkeoloji Müzesi’ de yapılacak” ifadelerini kullandı.

SEN İSTERSEN O HAYAL DEĞİLDİR

Başkan Şahin, gençlerin yeni Dünya düzenine uyumlu olması gerektiğini tavsiye ederek, bunun için bir sistem kurulması gerektiğini belirtti.

Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Bilim Merkezi’ne değinen Şahin, şöyle tamamladı: “Kendirli Kilisesi’ne Anadolu Arkeoloji Enstitüsü kurulacak. 2,5 yılımızı alan bir proje oldu. Dünya’nın bütün arkeologları buraya gelip çalışmalar yapacak. Dünya ile rekabet edebilmemiz ve sizin yaşam standartlarının yükseltmek için sizin taleplerini yerine getirmemiz lazım. Bilim merkezi ile de bütün imkânları seferber edip sizler için bir tesis oluşturacağız. Bunun için TÜBİTAK ile beraber çalıştık. Arsasını Gaziantep Üniversitesi’nden alıp dışını da Topçuoğlu’nun yaptığı yeni bir bilim merkezi kuruyoruz. Endüstri 4.0 ı yakalamak için sizlere bütün imkânları sağlamak amacıyla elimizden gelen ne varsa yapacağız. 1027 projeyi savaşa rağmen tamamladık. Bu şehir için bir hayalimiz var. Sen istersen o hayal değildir başarabilirsin.”

Bir öğrencinin, Naci Topcuoğlu Meslek Yüksek Okulu’na kitap kafe yapılmasına yönelik talebi karşısında başkan Fatma Şahin, yer göstermeleri halinde modern bir kitap kafe yapmanın sözünü verdi.

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