Başkan Şahin torunuyla beraber oy kullandı

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu torunu Ömer Zihni Şahin ile birlikte kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve eşi Şükriye Şahin, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oylarını Fatih İlkokulu'nda 1224 no'lu sandıkta torunları Ömer Zihni Şahin ile kullandı. Oy kullanmadan önce salonları ziyaret eden Başkan Şahin, tüm seçmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Şahin, sandık başında yaptığı açıklamada, "Tüm partiler adaylarını tanıtmak ve oy almak için üzerine düşen görevlerini yaptılar. Biz de aday gibi çalıştık. Çok şükür neticede bugün oy kullanılıyor. Vatana millete hayırlı bir oy çıkar inşallah" dedi.



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