Başkan Şahin: Samsun'u geleceğe birlikte taşıyacağız

SAMSUN, () - SAMSUN Genç İşadamları Derneği’nin (SAMGİAD) 3. sezon ilk iş toplantısına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kentin ticari anlamda geleceğinin sanayi, tarım ve turizmde olduğunu söyledi. Bunlarla proje çalışmaları ve hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünün ifade eden Başkan Şahin, Samsun'u geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını belirtti.

SAMGİAD'ın aylık iş toplantılarının yeni sezon ilk buluşmasının konuğu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin oldu. Toplantıda ticaretleriyle kent ekonomisine önemli katkılarda bulunan genç iş adamlarına hitap eden Başkan Şahin, Samsun ekonomisini geliştirecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Samsun'un ekonomide 3 önemli potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, ''Bunlardan ilki tarımdır. Akademisyenlerimize görev verdik. Kent tarımının artırılması ve geliştirilmesi için bilimsel çalışma yaptırıyoruz. Bir yandan bunlar sürerken diğer taraftan da çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek. Ayrıca tarım A.Ş'yi kuracağız. Çiftçilerimizin ürettiklerini değerli kılmak istiyoruz. Üretilen ürünleri almaya yönelik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Tarım konusunda tüm gayretlerimizi uygulamalara yansıtacağız. Samsun tarımda hak ettiği yere mutlaka gelecektir'' diye konuştu.

Sanayide kentin büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Zihni Şahin, ''Merkez organize sanayi bölgelerimden kimse ilçelerimizdeki OSB'lere yatırım yapmak istemiyor. Biz de buralara şehir dışından yatırımcı çağıracağız. Merkez OSB'yi de 8-10 bin dönüm büyütmek istiyoruz. Bakanımızla görüştük. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek sanayimizin önünü açmış olacağız. İnşallah başka güzel gelişmeler de olacak. Sanayileşme adına önemli hamleler yapacağız. Ürettiklerimizi ihraç etme noktasında daha çok çalışmamız lazım. Samsun, sanayide önemli bir paya sahip olacaktır" dedi.

Kentin önemli diğer potansiyelinin de turizm olduğunu belirten Başkan Şahin, ''Turizm, bizim hedefimiz olacak. Turizmde şehrimizin çok avantajları var. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikler açısından zenginliğimiz çok fazla. Başarılı tanıtımlarla potansiyellerimizi tanıtırsak, turizmin gelişmesine ciddi katkı vermiş oluruz. Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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