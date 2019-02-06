Başkan şahin, projelerini açıkladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart yerel seçimlerde seçildiği takdirde yapacaklarını anlattı. Seçim beyannamesini açıklayan Şahin, “Antep’i Gazi dedelerimizin ve şehitlerimizin anısına yakışan bir kent yapmaya devam etmek istiyoruz. Gaziantep öyle bir kent olacak ki, başka kentlere göç eden hemşerilerimiz ve başka kentlerden vatandaşlarımız da gazi şehre, gelmek için can atacaklar” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi seçim beyannamesini açıkladı. Şahin, seçildiği takdirde yeni dönemde hayata geçireceği projeleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı toplantıda kamuoyuyla paylaştı.

Bir otelde müzik dinletisiyle başlayan toplantıda, Başkan Şahin döneminde hayata geçirilen projelere yönelik hazırlanan tanıtım filmi gösterildi. Toplantıya, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile AK Parti ve MHP’li Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, Gaziantep iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

GÜL: GAZİANTEP’E FATMA ŞAHİN’İN ELİ DEĞDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep deyince insanın aklına birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının geldiğini belirterek, “Gönüllerini gönüllerle birleştirenler, taş üzerine taş koyanlar, ilmik ilmik sevgi dokuyanlar yaşadığı şehirdir Gaziantep. Şehrim ne olacak, memleketim ne olacak, ülkem ne olacak, ay yıldızlı bayrağım ne olacak? diyenlerin beraber yol yürüdüğü aynı tastaki çorbaya kaşık salladığı şehrin adıdır Gaziantep. Karşıyaka’da, İbrahimli’de, Çıksorut’ta şehirn neresine uzanırsanız uzanın zenginiyle fakiriyle alevisiyle sünnisiyle Gaziantep bir Türkiye modeli olarak ayın hedefe yoğunlaşmıştır. Bu memlekete hizmet etmek boynumuzun borcudur. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gaziantep’i nasıl büyütürüz nasıl yükseltiriz bunun yolunu arayacağız. Gaziantep güzel bir şehirdir kabul edelim ki Gaziantep’e Fatma Şahin’in eli değdi, gazi şehrimiz 31 Mart sonrası daha da güzelleşecek.

KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çok büyük gelişmelere imza attığını belirten Gül, şunları aktardı: “Ekonomik krizlerin ülkeyi teğet geçmesinin altında yatan sihirli formül, istikrardır. Türkiye’deki istikrar hepimiz için önemlidir. Bugün Organize Sanayi Bölgesi, bugün çarşı bugün pazardaki esnafımız için en önemli şey istikrardır. İstikrarla birlikte cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok büyük hizmetler gördük. Gaziantep, 35 milyar TL hükümetimizin yatırımlarından yararlandı. AK Parti hükümetinin siyaseti; Türkiye’ye çimento olma siyasetidir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören anlayışı değerli kıldık. Herkes Türkiye Cumhuriyeti’nde birinci sınıf vatandaştır. AK Parti kurulduğu günden bu yana hem yoksulluğu hem de yasakları ortadan kaldırarak, insan odaklı icraatlar yapmıştır. Herkesi kucaklayan kimseyi ötekileştirmeyen siyasetimizi devam ettireceğiz.”

CUMHUR İTTİFAKI CUMHURU BÜYÜTECEK

AK Parti yerel seçimler öncesi Cumhur ittifakıyla ortaya bir siyaset koyduğunu aktaran Bakan Gül, “Cumhur ittifakı cumhurun büyümesi, cumhurun gelişmesi için yola çıkmış bir siyasi oluşumdur. 1 Nisan’da sen şu partilisin sana hizmet şu kadar olacak biçiminde bir ayrım olmayacak. Hepimiz hep birlikte bu şehri büyüteceğiz anlayışıyla tüm vatandaşlarımızdan oy istiyoruz. Ama karşı tarafta AK Parti gitsin, AK Parti kazanmasın diyen bir yapı var. Senin projen nedir, sen bu ülkeye ne vaat ediyorsun, sen bu şehre ne vaat ediyorsun. Hiçbir şey yok. Bir projeniz yok, bir hedefiniz yok, bir vizyonunuz yok, tek hedefleri AK Parti tökezlesin, AK Parti düşsün. AK Parti tökezlerse AK Parti düşerse şehrimize bir faydasi mı var? 31 Mart’ta Türkiye’yi, bu şehri büyütmek ve güzelleştirmek için milletimizin desteğini istiyoruz. Gaziantep’e, daha fazla hizmet etmek için cumhur ittifakına destek vermenizi istiyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN YAKLAŞIK 1 SAATLİK SUNUM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk dönemindeki Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan 1 milyar liralık bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında bir yılda yapılan yüzde 27 indirimi hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ’nin iş birliğinde Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Kuzey Şehir Projesi ve kent içi trafiği rahatlatacak Gaziray projesi başta olmak üzere birçok çalışmayı anlatan Şahin, gazi şehrin geleceğini doğrudan etkileyecek projeleri hakkında detay verdi.

AK Parti teşkilatında pek çok görev üstlenen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Doğup, büyüdüğü ve yaşamını borçlu olduğu Gaziantep’e hizmet etmeyi amaçladığını anlatan Şahin, 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen icraatları özetledi, yaklaşık 45 dakika süren sunumla yapacaklarını anlattı.

HEP DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ

Kendisine destek olan hemşerilerine teşekkür eden Başkan Şahin, “Gerek bana destek olan siz değerli hemşerilerime, gerekse çalışmalarımızı takip eden, inceleyen ve bizlere yol göstererek çalışmaya devam etmemiz için cesaretlendiren Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye karşı sorumluluklarımız var. Yaptıklarımızı yeterli bulmaya hakkımız yok, hep daha fazlasını başarmak zorundayız” dedi.

Geçmiş dönemde imar ve nazım planlarını hazırladıklarını dile getiren Şahin, Gaziantep’in 2040 yılına kadar öngörülen ulaşım gereksinimlerine göre ulaşım nazım planını tamamlayarak yeni dönemde yaşama geçireceklerini belirtti.

GENEYİK BÖLGESİ’NDE 35 BİN KONUT YAPILACAK

Şahin, şunları bildirdi: “Demokrasi yerelde başlar dedik. Tüm sivil toplum kuruluş temsilcilerinin görüşünü ve gönüllerini aldık. Ulaşım ve imar marter planını ancak birlikte yaptığımız zaman başarılı olabileceğimizi gördük. 2030,2040 ulaşım ve imar master planı hazır. Ulaşımda kara trenleri hızlı trenlere çevirdik. Gardan iti hattı metro hattına çevirdik. Bu işler ancak güçlü bir ekip, kuvvetli bir lider, güçlü bir bakanlık, güçlü milletvekilleri, güçlü Ankara, güçlü bir vizyonla yapılabilirdi ve yaptık, şehri demir ağlarla ördük. Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ’nin iş birliğinde Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Kuzey Şehir Projesi kapsamında kentin kuzeyinde iş dünyasıyla birlikte kuzey şehirde bir hayat başladı. Kentin güneyindeki Geneyik Bölgesi’nde 35 bin yeni konutluk 140 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kuracağız, önümüzdeki günlerde talep almaya başlayacağız.

KALİTELİ BİR YAŞAM İNŞA EDECEĞİZ

Gaziantep, ülkemiz için çok önemli merkezlerden birisidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve sportif yaşamına katkıları çok büyüktür. Kentimiz, bir sanayi merkezi olarak dünya çapında rekabet gücü yüksek sektörel firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Daha yüksek katma değer üretmek için kentimizdeki yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz, yatay kentleşme ile daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. Gaziantep, tarihi, kültürü ve sosyal zenginliği ile yine ülkemize çok değerli katkılar sağlamaktadır. Lezzetlerimiz zaten başlı başına geliştirilmeyi hak ediyor. Kentimizin hak ettiği gurme kültürü ve turizminden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Sporda, sanatta yine hak ettiğimiz yere gelmek zorundayız. Gençlerimiz için yapacağımız çok şey var bu anlamda. Tarım ve gıda sektörlerini yeni OSB’de buluşturacağız. Yeni dünyada gıda en önemli şey, bu nedenle verimli alanlarımızı, su kaynaklarını korumak zorundayız.”

ALLEBEN VADİ PARKI PROJESİ

Toptan gıda satıcıları, nakliyeciler, fıstıkçılar, ayakkabıcılar ve terlikçiler ile dorse imalatı yapan meslek gruplarına yönelik Burak-Beykent Mahallesi’nde yapılması planlanan sanayi sitesi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Şahin, Alleben Vadi Parkı projesi kapsamında Alleben’in Ayıntap’la buluşacağını, Alleben deresinin şehrin en güzel yerlerinden biri haline getireceklerini bildirdi.

KARKAMIŞ-NİZİP TAŞKIN OVASI SULAK ALANI

Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark Projesi’yle; Teras Alanı, Plaj, Su Altı Araştırma Merkezi, Rehabilitasyon Alanları ve Ekopark’ın yer alacağı doğa harikası bir mekan kurulacağını bildirdi.

GAZİANTEP’E GELMEK İÇİN CAN ATACAKLAR

Enerji üretiminden kentsel düzenlemelere, alt yapıdan trafiğe, su ve kanalizasyondan kültürel çalışmalara kadar çok geniş bir alandaki projelerini tek tek anlatan Fatma Şahin, hemşerilerinden bir dönem daha oy istediğini ve amacının kendisinden sonraki belediye başkanına daha iyi bir kent bırakmak olduğunu dile getirdi.

Hedefleri konusunda tüm birikimini harekete geçirdiğini belirten Şahin, “Antep’i Gazi dedelerimizin ve şehitlerimizin anısına yakışan bir kent yapmaya devam etmek istiyoruz. Gaziantep öyle bir kent olacak ki, başka kentlere göç eden hemşerilerimiz de geri gelmek için can atacaklar” diye konuştu.

ÇILGIN PROJE: MEDENİYET ŞEHRİ

Herkesin bir çılgın projesi olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, “New York Central Park’dan daha büyük Gaziantep’e Medeniyet Şehri yapılacak. 4 milyon metrekare yeşil alanıyla vatandaşlarımız çocuklarıyla buralardan istifade edecek. Gaziantep’in çehresini oluşturan kıymık taşından oluşan evleri, dükkanları olan güzel bir şehir olacak. Önemli bir taş kıymık taşı çünkü evi kışın sıcak yazın soğuk tutar. Kimlikli bir taş. İçinde yeni hanıyla halkımızın hizmetine sunulacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a girerken ilk önce hanları ve hamamları düzeltti. Sanat merkezlerini, camilerini kurdu. Bizde hanlarıyla bahçeleriyle merkezleriyle Osmanlı’nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, cumhuriyet dönemizin güzelliği olacak Medeniyet Şehri’nde. Antep’in evlerinin ortasında hayatları vardı, sokaklarda çeşmeleri vardı, cumba evleri vardı. Çocukluğumuzun geçtiği sokakları şimdi buraya Gaziantep Medeniyet Şehri’nde yaşayacak” dedi.

BİLİM MERKEZİ KURULACAK

Şahin, şunları bildirdi: “Gaziantep’in bir farkı var. Bir eser ortaya çıkarken devlet işin içinde, hayırsever işin içinde, görevliler işin içinde. Gaziantep modeli bu. Parasız iş yapma modeli bu. Bir bilim merkezi kuruyoruz, dışını Topcuoğlu ailesi, içini TÜBİTAK yapıyor, yerini Gaziantep Üniversitesi veriyor gençlerimizde bunu kullanacak.”

KENDİRLİ GAZİ KÜLTÜR MERKEZİ ARKEOLOJİ MERKEZİ OLACAK

Kendirli Gazi Kültür Merkezi’nin arkeoloji enstitüsüne dönüştürüleceğini aktaran Başkan Fatma Şahin, arkeoloji cenneti olan Türkiye’nin en gelişmiş Anadolu Arkeoloji Merkezi kurularak yerli ve yabancı birçok araştırmacının bu merkezden yararlanacağını bildirdi.

GAZİANTEP LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Türkiye’nin lojistik merkezinin Gaziante’te olacağına parmak basan Fatma Şahin, “Gaziantep taşımacılıkta merkez olacak, günde 120 tır Karkamış’tan geçiyor. Yapılan düzenlemelerle büyük bir lojistik merkezi kurulacak. Yeni merkez konum ve yollara göre planlandı. Yeni dönemde Allah’ın izniyle çalışmalara başlayacağız” dedi.

METRO PROJESİ

“Gar-Düztepe-Hastane Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri ” ve “Gar-Gaün 15 Temmuz Yerleşkesi Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri ” işleri kapsamında proje çalışmalarının tamamlandığını aktaran Şahin, şöyle konuştu: “Yoğunlukta Rusya ile yarışıyoruz. Sağlıklı büyüyebilmemiz için trafiği halletmeliyiz. Metro ile yerin altına girmemiz lazım. 1’inci hattı tamamladık. Dünyanın en iyileriyle çalışarak 15 ayda yaptığımız ulaşım master planı onaylandı ve temel atacak duruma geldik. Aklımızda Gaziray ile 25 kilometre bitince, Demokrasi meydanından Düztepe’ye, oradan Yeşilvadi’ye geçerek Akkent’e ve yeni şehir hastanesine gidecek bir metro hattı planlanıyor. Sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımıza gideceğiz temeli atma noktasına getireceğiz.”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sunumun ardından Gaziantepli işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek ilgilendi.