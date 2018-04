Başkan şahin, koltuğunu çocuklara devretti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak Olcay Külah İlkokulu öğrencilerinden Berra Yiğit ve Bumin Kutay Can’a devretti.

Olcay Külah İlkokul Müdürü Nihat Öner’le birlikte Başkan Fatma Şahin’i makamında ziyaret eden 4’üncü sınıfa giden Bumin Kutay Can ve Berra Yiğit, kendilerini kabul eden Şahin’e teşekkür etti.

Şahin’in koltuğuna oturan 4/F sınıfı öğrencisi Bumin Kutay Can, başkandan parklara sağlık kabini kurulmasını isteyerek, parklarda oyun oynayan çocukların yaralanması durumunda acil müdahale edilebileceğini dile getirdi.

Başkan Şahin ise, parklarda konuşlandırılan oyun gruplarının çocukları koruyucu, çocuklara zarara vermeyecek biçimde tasarlanması gerektiğini kaydederek, “Bu konuda çok hassas bir yönetim tarzı benimsiyoruz. Çocukları, kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda dikkatli davranıyor ama ben yine de önerileriniz doğrultusunda talimatlar vereceğim” dedi.

4/C sınıfı öğrencisi Berra Yiğit ise, okul bahçelerinde çeşmelerin kurulmasının yanı sıra yeşil alanların artırılmasını istedi.

Daha yeşil bir Gaziantep ve Çocuk Dostu bir Gaziantep için çok çalıştıklarını aktaran Şahin, “Her yıl 1 milyon metrekare alanı yeşillendirdik. 26 parkı bitirdik halkın hizmetine sunduk. Her yaptığımız parka da çocuklarımız daha kolay kitaplara ulaşsın diye kitap kafeler kurduk, çocuklarımızın bedensel olarak gelişimini sağlaması için parklara, spor tesisleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Başkan Şahin, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Berra Yiğit ve Bumin Kutay Can’a çeşitli hediyeler verdi.

