Başkan Şahin, 'Kardeş Şehir' temsilcileriyle buluştu

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamında 23 kardeş şehir temsilcisini ağırladı, tüm Dünya’ya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, kardeş şehirler arasında eğitim, sağlık ve altyapı çalışmalarına yönelik ortak proje geliştirme kararı alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 1’inci Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ne katılmak için kente gelen kardeş şehir temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le görüştü. Başkan Şahin’i rol model olarak gördüklerini dile getiren kardeş şehir temsilcileri, dünya gündemine taşınacak büyük projelerin altına imza atılması için ilişkilerin daha da geliştirilmesini istedi, ayrıca kendilerini Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’ne davet eden Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

SABİNA GARDAREVİÇ: BAŞKAN FATMA ŞAHİN GİBİ OLACAĞIM

Görüşme sırasında söz isteyen Sırbistan Parlamentosu Eski Milletvekili Sabina Gardareviç’in sözleri görüşmeye damga vurdu. Milletvekili olduğu dönemde sıkça Fatma Şahin ismini duyduğunu hatırlatan Gardareviç, “Çalıştığım belediye başkanı, ‘sesini iyi çıkar, ayağını yere sert bas, Fatma Şahin gibi ol’ derdi. Siz bana rol model oldunuz. Bir kadın olarak belediye başkanlığı işini pek çok erkekten daha iyi yaptığınız görmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Ben de sizin açtığınız yoldan devam edeceğim” dedi.

ŞAHİN: BAŞARININ ÖLÇÜTÜ SEVGİDİR

Başkan Fatma Şahin ise, “Sizler bizi geçeceksiniz. İşinizi çok severek yaptığınız zaman başarıyı yakalıyorsunuz. Belediyecilik, insanı merkeze alan bir iştir. Başarının ölçütü; sevgidir” diye konuştu.

Her ülkeye ve kente özel projelerin geliştirilmesi gerektiğine inandığını aktaran Şahin, 23 kardeş şehirle birlikte ekonomi, eğitim, sağlık ve kültürel çalışmalar başta olmak üzere birçok güçlü projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Başkan Şahin, aynı dille değil aynı ruhla ortak bir noktaya bakıldığı zaman dünyada aşılamayacak engelin olmayacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kardeş şehir temsilcileriyle günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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