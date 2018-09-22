Başkan Şahin, GastroAntep'i anlattı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ile Türk Hava Yolları (THY) gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle üzenlenen 1’inci Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), etkinlikleri Fıstık Parkı panayıra çevirdi.

Doyumsuz bir hafta sonu yaşayan Gazi Şehir, kurulan stantlar, yemek yarışmaları, konserler ve panellerle renklendi. Dünya’nın dört bir tarafından gelen konukları yalnız bırakmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen panellere katıldı, uluslararası gastronomi festivalinin hedef ve amaçlarını anlattı.

Yemek, gıda ve gastronomi fotoğrafçısı Gökmen Sözen tarafından düzenlenen “Profesyonel Mutfaklarda Yerel Ürünlerin Yeri” ana başlıklı panelde konuşan, Aylin Yazıcıoğlu, Cihan Çetinkaya, Maksut Askar, Mehmet Gök ve İrfan Önal gibi mutfak sanatında kendini ispatlamış şefler, yerel ürünlerin mutfaklarda daha fazla yer tutması gerektiğini vurguladı.

Kadınların daha fazla gastronomi alanında kendisini hissettirmesini isteyen şefler, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini düzenleyenlerin başında kadın olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bulunduğunu hatırlattı.

Tarihçi yazar Ahmet Ümit’in moderatörlüğündeki “Gaziantep’in Gastronomi Elçileri” adlı panele katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nadir Güllü, Nuri Develi, Tahir Tekin Öztan, Hamdi Arpacı’yla birlikte gastronominin başkenti Gaziantep’in tanınırlılığını yükseltmenin yöntemlerini ele aldı.

Başkan Şahin katılımcılara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)’in ev sahipliğinde çok sayıda kurum ve kuruluşların desteğinde Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali fikrinin nasıl doğduğunu anlattı.

Festivalle, +tarihin verdiği birikimini güneş ve toprak ile harmanlayarak zengin bir mutfak kültürünü ortaya çıkaran Gaziantep’in, bu zenginliğini uluslararası arenaya taşıyacaklarını aktaran Şahin, 40 ülkeden 41 şefin katılımıyla büyük bir festivale ev sahipliği etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Tarihi cami, kilise ve havralarıyla muazzam bir tarih ve kültür zenginliğini barındıran Gaziantep’in, UNESCO’nun Dünya üzerinde titizlikle seçtiği Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan 116 şehirden biri olmayı başardığını hatırlatan Şahin, Antep sofrasını zenginleştiren yemeklerin hikâyesini tüm dünyaya hem anlattıklarını hem de tattırdıklarını bildirdi.

İstanbul’da tanınmış Antep restoran sahipleri olan panelistler ise, gerek İstanbul’da gerekse tüm Dünya’da Gaziantep sofrasının daha fazla öne çıkması için Gaziantep’in itici bir güç olması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panelin ardından günün anısına panelistlere hediye verdi.

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