Başkan Şahin, esnafla bir araya geldi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ziyaretleri kapsamında Düztepe Mahallesi esnaflarıyla buluştu.

Başkan Şahin, gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Çok güzel bir söz var, ‘Seversen sevilirsin diye’ Ben onları çok seviyorum onlar da beni çok seviyor. Cumhurbaşkanımızın dediği ‘memleket işi gönül işi’ desturunu biz yıllardır uyguluyoruz. ‘Gönülden gönüle giden yol gizli gizli’ deniyor ama biz açık açık birbirimize sevdiğimizi söylüyoruz. Hanımların, babaların desteği tam. Çocuklardan da bize karşı büyük bir sevgi ve muhabbet var. Bunun için Allah’a hamt ediyorum. Bu şehre hizmet vermekten onur ve şeref duyuyorum” dedi.

ŞAHİN: ÇOCUKLAR BİZİ ROL MODEL OLARAK GÖRÜYOR

Kadınların ziyaretlerde samimiyetlerinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Şahin, şunları aktardı: “Ben ilk milletvekili olduğumda bir rol model yoktu. 16 yıl alanda kalınca bu işi bir kadının, bir ananın yapabileceğini, kadına dokunabileceği, kadının liyakatle bu işlerin altından kalkabileceği görüldü. Kadınların özgüveni gelişti. Çocuklar bizi rol model olarak görüyor. Cumhurbaşkanımız partiyi kurarken kadınıyla erkeği ile kurdu. Bunun en büyük örneğini biz bu şehirde yaşıyoruz. Şehre kadın eli değdi. Kadınlar analar arkamda Allah’ın izniyle Türkiye derecesi yapacağız.”

Düztepe Mahallesi esnaflarından Rahmi Akar, “Biz Fatma Şahin’den çok memnunuz. Çok uğraşıyorlar iyi hizmet ediyorlar. Ziyareti çok güzel oldu” dedi.

Molla Ahmet Kara ise, “Fatma Şahin, daha öncesinde milletvekilliği bakanlık yapmış bir belediye başkanı. Gaziantep’in yetiştirmiş olduğu değerli başkanlardan bir tanesi. Biz Fatma Şahin’in hizmetinden memnunuz” ifadelerini kullandı.

Aysel Kılıç da şunları söyledi: “Ziyaretinden memnun olduk. Samimi, güler yüzlü, çalışmalarından memnunuz. Kendisini takdir ediyoruz.”

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