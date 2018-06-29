Başkan Şahin'den Samsunspor mesajı

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor'un kuruluşunun 53. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memleketim Samsun'un sporda dışarıya açılan can damarı Samsunspor'umuzun 53. kuruluş yıldönümünü tüm kalbimle tebrik ediyorum diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsunumuzun markası Samsunspor'un başarısı için ter döken tüm sporculara, başarı için emek harcayan teknik heyete ve kulüp yöneticilerine, şartlar ne olursa olsun takımlarını asla yalnız bırakmayan cefakâr ve vefakâr Samsunspor taraftarlarına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. 1989 yılında yaşadığımız elim kazada hayatını kaybedenleri de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Samsunspor, yeni Başkanı ve yöneticileri ile tüm kalbimle inanıyorum ki eski günlerine geri dönecektir diyen Şahin; "Samsunspor, fazlasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacak, köklerinden gelen başarı gelenekleri ve zafere olan inancı ile başta Samsunlu hemşerilerim olmak üzere tüm sporseverlere gurur duyacakları tarihi anlar yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI