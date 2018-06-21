Başkan Şahin'den Samsunspor'a ziyaret

SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Uyanık'ı ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kendisini ziyarete gelen Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulundu. Uyanık, Başkan Şahin’e yönetim olarak yaptıkları çalışmalar ve hazırlıklar konusunda bilgi verdi. Ziyarette konuşan Başkan Şahin, Samsunspor'un Samsun'un öne çıkan markası ve en önemli değerlerinden birisi olduğunu belirterek "Hepimiz Samsunspor’un çok daha iyi yerlere layık olduğunu ve bunu başarabilecek kapasiteye de sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Yeni yönetimin tecrübesi ve azmiyle bunu başaracağına da gönülden inanıyoruz. Biz tüm Samsun olarak spor kulübümüzün arkasında olacağız. Beklentimizde ümitlerimiz de yüksek. Bu hedeflerin gerçekleşmesi adına Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki imkanlarla yanlarında olmaya devam edeceğimizi söylemek isterim. El ele vererek Samsunspor’umuzu güzel günlerine yeniden kavuşturmak için çaba göstereceğiz. Sayın Uyanık ve ekibini de bir kez daha tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu. Ziyaret sonunda Uyanık tarafından Başkan Şahin’e isminin yazılı olduğu Samsunspor forması, Samsunspor logolu futbol topu ve Samsunspor tarihinin yer aldığı bir kitap hediye edildi.

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