Başkan Şahin'den işçilere sürpriz ziyaret

SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Daire Başkanı Serkan Çam’dan bilgi aldı.

Başkanlık görevine seçildiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, bu sabah Fen İşleri Daire Başkanlığı şantiyesinde göreve çıkacak işçilerle bir araya gelerek kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daire Başkanı Serkan Çam’ın yaptığı sunumun ardından binada görevli olan personelle görüşen Başkan Şahin, "Samsun Büyükşehir Belediyemizin binlerce personeli ile hep birlikte uyum içinde çalışmak, şehrimizin yarınlara kalıcı eserlerle bırakılmasına vesile olacaktır. Herkes görevini layıkıyla yaptığı sürece, bir birimize saygı ve sevgili olduğumuz sürece hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağız. Burası Samsun’un her noktasına hizmet götüren önemli bir birimimiz. Burada ürettiğiniz ürünler en yakından en uzağa ulaşarak vatandaşımızın sorununa çözüm oluyor. Büyük bir sorumluluk gerektiren Samsun’u inşa etme görevimize birlikte devam edeceğimiz siz değerli çalışma arkadaşlarımıza çalışmalarınızda kolaylık ve başarı diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI