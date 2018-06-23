Başkan Şahin : Büyük Türkiye için destek olun

SAMSUN,() - SAMSUNBüyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Dün PKK vardı, Bugün FETÖ var, yarın ne olacağı belli değil. Büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye destek olmamız lazım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kavak ilçesindeki programları kapsamında Kayaköy Mahallesi’nde devam eden beton yol çalışmalarını inceledikten sonra AK Parti İlçe SKM’ye geçerek AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı’yı ziyaret etti ve ardından otogarda bulunan bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Şahin buradaki sohbet sırasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne kadar güçlü olursa Türkiye’nin daha da gelişip büyüyeceğini ifade ederek, “Dün PKK vardı, Bugün FETÖ var, yarın ne olacağı belli değil. Büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye destek olmamız lazım. Türkiye'nin önünü kapamak için hep birileri çıkıyor. Bu kirli ellere dur demek için güçlü hükümet için güçlü bir devlet için gereken desteği vermeli ve 24 Haziran’da üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz" dedi.

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