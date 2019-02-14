Başkan Sağıroğlu: Projelerimizle Yomra kazanacak

YOMRA(Trabzon),()-AK Parti Yomra Belediye Başkan Adayı İbrahim Sağıroğlu, “Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerimizle Yomra kazanacak” dedi.

AK Parti Yomra Belediye Başkan Adayı İbrahim Sağıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Cevahir Taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafıyla bir araya geldi. Ziyarette taksici esnafının sorunlarını da dinleyen Sağıroğlu, Yomra’nın günden güne büyüme kat ettiğini söyledi. Sağıroğlu, “İlçemizi kazandırdığımız devlet ve özel yatırımlarla birlikte Trabzon’un parlayan yıldızı haline getirdik. Trabzon’da ki beş yıldızlı otellerin çoğunluğu ilçemizde yer alıyor. Otellerimizle birlikte Yomra’mız Trabzon’da turizminde göz bebeği oldu. Bundan en çok fayda sağlayan esnaflarımızdan bir tanesi de taksici esnafımız oldu. Taksici esnafımızla birlikte, bakkalımız, restoranlarımızda paylarını aldı. Bizim için esnafımız her zaman en ön plandadır” dedi.

'ZENGİNLER DÖVİZ GETİRECEK'

İlçedeki projelerini de sıralayan Başkan Sağıroğlu, “Yeni dönemde beyannamemizde olan sahil dolgu projemiz gibi Yomra’mızın sosyal donatı alanlarını oluşturacak bir proje var. Bu projenin tamamı yeşil alandan oluşacak. İçerisinde koşu alanlarından, piknik alanlarına, çocuk parkları gibi her türlü sosyal aktivitenin yapılacağı bir proje olacak. Bunların yanı sıra 300 dönümünde golf sahaları da olacak. Biz bunu ilk gündeme sunduğumuz zaman haksız tepkiler aldık. Vatandaşımız bir şeyin farkında olmadı. İlk duyanlar sandı ki burada vatandaş gelip golf oynayacak. Bilindiği üzere golf sporu zenginlerin yapacağı bir spor. Zenginlerin ilçemize gelmesi ne demek, ilçemize döviz getirmesi demek. Bundan kim yararlanacak, taksici, lokantacı, otelci aklınıza kim gelirse gelsin o kazanacak. Kısacası Yomra kazanacak" diye konuştu.