Başkan Sağıroğlu: Projelerimize yeni dönemde, sürpriz projeler de ekleyeceğiz

TRABZON’da Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, belediye olarak çalışmalarını 24 saat esasına göre yaptıklarını belirterek, “Millet kıraathanesi olarak hayata geçireceğimiz uçak projemiz ilgili olarak da mimarlarımız çalışma içerisinde. Projelerimize yeni dönemde sürpriz projeler de ekleyeceğiz. Mega projelerimizin yanında belediye hizmetlerimizi de aksatmadan devam ediyoruz” dedi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, ilçede mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Sağıroğlu, Sancak Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Hedefledikleri mega projeleri tek tek hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Sağıroğlu, yapımı devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sağıroğlu, “Belediye binamızı yeniledik, kentsel dönüşüm projemizde sona geldik. Şehir meydanı projemizde yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Millet kıraathanesi olarak hayata geçireceğimiz uçak projemiz ilgili olarak da mimarlarımız çalışma içerisinde. Sahil dolgu projemiz içinde mekânsal planlama genel müdürlüğünden onay yazımızı bekliyoruz. Projelerimize yeni dönemde sürpriz projelerde ekleyeceğiz. Mega projelerimizin yanında belediye hizmetlerimizi de aksatmadan devam ediyoruz” dedi.

‘VERDİĞİMİZ SÖZDEN FAZLASINI YAPTIK’

İlçede son 10 yılda büyük projelere de imza attıklarını aktaran Sağıroğlu, "Yomra Belediyesi olarak durmuyoruz. Vatandaşımıza hizmet için çalışıyoruz. Biz vatandaşımızın hem doktoruyuz, hem gönüldaşıyız, hem kardeşiyiz, hem de sırdaşıyız. Biz vatandaşlarımız ile beraber her zaman her yerde varız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Vatandaşımıza ne söz vermişsek verdiğimiz sözün tamamının yüzde 20 fazlasını yaptık. Bu dönemki hayal edilemeyen projelerin yüzde 30 fazlası ile geliyoruz” diye konuştu.