Başkan Polat, tekvandocuları ağırladı

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası için Malatya'da bulunan federasyon yetkilileri, kulüp idarecileri, antrenörler ve hakemlerden oluşan 150 kişilik heyeti Gedik Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Sekreteri Emine Darıcı, MHK ve Teknik Kurul Üyeleri, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, kulüp idarecileri ve antrenörler katıldı. Katılanlarla sohbet eden Başkan Polat, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası için Malatya'ya il dışından gelen Federasyon yetkilileri, kulüp idarecileri, antrenörler ve hakemleri Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonun Malatya'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Polat, "Böylesine geniş kapsamlı, ülkemizin farklı kentlerinden milli sporcularımızın katılımıyla düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasının Malatya'da düzenlenmesi kararını veren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Malatya'mız ekonomisiyle, ticaretiyle, sosyal yaşam alanları ve en önemlisi kadim medeniyet kültürümüzün en önemli yapı taşı olan misafirperverliğiyle ulusal ve uluslar arası organizasyonlara çok güzel ev sahipliği yapmaktadır. Malatya Türkiye'nin son yıllarda gelişim ve değişim gösteren, önde giden kentleri arasındadır. Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasının da kentimizin tanıtımına çok önemli katkıları bulunmaktadır. Federasyonumuzun değerli yetkililerini, MHK ve Teknik Kurul Üyelerimizi, kulüp idarecilerimizi ve antrenörlerimizi her geçen gün büyüyen, gelişen ve yeni yatırımlarla çehresi değişen Yeşilyurt İlçemizde ki Gedik Sosyal Tesislerimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şampiyonada mücadele eden tüm kulüplerimize de başarılar diliyorum. Malatya'dan ayrılıp kentlerinize dönüş yaptığınızda orada yaşayan herkese en derin sevgilerimiz ve saygılarımızı iletin" dedi.

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