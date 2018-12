Başkan Polat'tan yeni yıl mesajı

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yeni yıl mesajı yayınladı.

Başkan Polat mesajında 2019 yılının ülkenin, milletin ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını dilediğini belirterek, "Yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temenni ediyorum. Dünya'nın birçok yerinde acı, gözyaşı ve dram yaşanmakta. Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşananlara seyirci kalmayarak ülke ve millet olarak elimizden geleni yapma gayretinde olduk. Dünyada istikrar, adalet, hoşgörü ve barışın tesisi için insani ve ahlaki bir duruş sergileyerek, daima mağdur ve mazlumların yanında yer aldık. Bu girişimimizle dünyaya insanlık dersi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Anadolu'nun parlayan yıldızı Malatya'mızı doğunun incisi yapabilmek için hizmetlerimizi gece gündüz demeden her noktaya ulaştırmanın gayreti içerisinde olduk. Çok verimli ve güzel çalışmalarla ilimizin gelişmesine, büyümesine katkı sağladık. Bu süreçte fedakârca gayret eden başta mesai arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve Malatya'mızı hak ettiği en üst seviyeye taşımak için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2019 yılının barış ve kardeşlik duygularının arttığı bir yıl olmasını diliyorum. Ülkemizdeki istikrarın ve kalkınmanın devam etmesi için biz de Malatya olarak üzerimize düşeni yapmanın gayretinde olacağız. Her zaman her şeyin en güzelini hak eden ülkemize ve Malatya’mıza yeni yılın sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

