Başkan Polat'tan Vali Baruş'a brifing

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Valisi Aydın Baruş'a Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve hizmetleri hakkında brifing verdi.

Kentte hizmet veren kurumları daha iyi tanımak, genel durumu görmek, yapılan çalışmaları yerinde incelemek, kurumların sorun ve taleplerini tespit etmek için kurumlardan brifing almaya devam eden Vali Aydın Baruş'un son durağı Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu. Vali Baruş'a yapılan sunuma, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin Genel Müdürleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri katıldı. Büyükşehir süreciyle birlikte, Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçe, Belediyenin sorumluluk alanına dahil oldu. Bu süreçte, Malatya'nın tamamında altyapı, üstyapı, ulaşım, çevre düzenleme, imar çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 5 yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı sunumda; Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra MASKİ, MESTON, MOTAŞ, KÜLTÜR A.Ş, MEGŞAS, BELSOS, Esenlik gibi belediye iştiraklerinin de çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Malatya'nın çocuklarını, gençlerini, yaşlılarını, engellilerini ayrı ayrı düşünerek kültürel, sosyal ve eğitim alanında oluşturulan '112 Acil Eylem Planını' hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehrin daha modern bir hal alması, Büyükşehir'e yakışır faaliyetler göstermesi için birçok temel atma projesi gerçekleştirildiği ve 180 günde 112 proje hayata geçirildiği bilgisi aktarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Eski Belediye Meydanını Modern Bir Kent Meydanına dönüştürme çalışmalarının başladığı ifade edildi. 70 dönüm arazi üzerine; hayvanat bahçesi, yapay şelale, kafeterya ve yürüyüş parkuru inşa edildiği ve vatandaşların buralarda istifade ettiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 91 hektar olan alanın 9 hektarlık kısmında çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu projeye 8 milyon lira hibe desteği sağlandığı bildirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje, inşaat ihalesi aşamasında oluptamamı hibe olacak projenin maliyeti 13 milyon 643 bin Euro'dur. Sebze hali yanında mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait olan 38 dönüm arazi üzerine kurulacak. Malatya'nın tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel ve sosyal alanda da gelişim gösterdiğini ifade eden Vali Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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