Başkan Polat'tan, itfaiye erlerine ziyaret

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

Başkan Polat, çalışmalar hakkında İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar’dan bilgiler aldı. Başkan Polat, göreve başladığı ilk günden itibaren Malatya için hizmet ettiklerini, bayrağı devredene kadar da ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Polat, itfaiyeciliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu dile getirerek, Malatya İtfaiye ekiplerine bugüne kadar gerçekleştirdikleri anında ve hızlı müdahale hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar'dan bilgiler alan Polat, itfaiye teşkilatlarının, sadece yangınlara değil, boğulma vakalarına, trafik kazalarına ve kurtarma olaylarına ilk müdahale edenlerin arasında gelme olduğunu kaydederek, "İtfaiye Teşkilatımız, olaylara zamanında müdahale etmesi ve zamanında ulaşması bakımından oldukça hızlı hareket etmektedir. Gecesi gündüzü, yazı kışı olmayan bir meslek itfaiyecilik. Arkadaşlarımız Malatya'da güzel hizmetler vermekte ve başarılı bir şekilde olaylara müdahale etmektedirler. İtfaiyecilerimizi çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum" diye konuştu.

İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, İtfaiye teşkilatı olarak, 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını belirterek, "Çok şükür bugüne kadar İtfaiye Teşkilatımızın müdahale edemediği, geç kaldığı bir durum yaşanmadı. Personelimizi düzenli olarak eğitimlere tabi tutuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni İtfaiye binasından dolayı Başkan Polat'a teşekkürler eden İtfaiye Personelleri, "20 yıldır bu binanın yapılmasını bekliyorduk. Temel atmak size nasip oldu. Önümüzdeki sene inşallah yeni binamıza taşınmış olacağız" şeklinde konuştu.

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