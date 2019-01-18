Başkan Polat'tan Engelliler Şube Müdürlüğü'ne ziyaret

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelliler Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personellerle sohbet etti.

Malatya'daki engelli vatandaşlara ve ailelerine ulaşan, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Engelliler Şube Müdürlüğü, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayıt altına aldığı engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hummalı çalışmalar yürütüyor. Ziyarette konuşan Başkan Polat, engelleri aşmak için kurulmuş olan Müdürlüğün, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Engelli ve yakınlarına, engellilere temas eden kurum kuruluşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin karşılaşmış olduğu sorun ve problemleri ilgili kurumlara bildirerek çözüm yolları arıyoruz. Bize ulaşan ya da ulaşamayan engellilerimizi evlerinde ziyaret ederek sorun ve problemlerini çözmeye yönelik çalışma yapıyoruz. Engelli ve ailelerine istihdamları için kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Toplu taşıma hizmetlerinden faydalanamayan engelli vatandaşlarımıza özel olarak dizayn edilmiş 4 engelli minübüsü ile ulaşım hizmeti sağlıyoruz. İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına talep eden kurum/kuruluş ve bireylere Müdürlüğümüz bünyesinde Türk İşaret Dili Eğitimi veriyoruz. Müdürlüğe başvuran engellilere yönelik sporla rehabilitasyon çalışmaları yürütüyoruz. İhtiyaç sahibi engellilere yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak, hayatlarını kolaylaştıracak medikal malzeme desteğinde bulunuyoruz. 270 adet Akülü Tekerlekli Sandalye, 384 Adet Manüel Tekerlekli Sandalyeyi engelli kardeşlerimize hediye ettik. Engellilere yönelik düzenlediğimiz EKPSS'ye Hazırlık Kursuna katılan 365 bireyin memur olarak kamu kurumlarına atanmaları bizleri çok gururlandırdı. Yine engeli kardeşlerimize özel olarak İşaret Dili, Bilgisayar İşletmenlik, Bilgisayarlı Muhasebe, Kur’an Kursu, Ev Tekstili, Osmanlı Minyatürü, Atletizm, Bağlama, Gitar, Piyano ve Kâğıt Rölyef Kursu gibi 29 dalda kurslar açtık. Hali hazırda; Bağlama, Gitar, Piyano, Bilgisayar İşletmenliği, Kâğıt Rölyef, İşaret Dili ve Spor Merkezimizde Atletizm kurslarımız devam etmektedir. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birimimiz, Kernek Külliyesi altındaki yeni yerinde vatandaşlarımıza daha modern imkanlarla hizmet sunmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın sosyal alanda da aktif olmaları için Yeşiltepe'de 'Engelsiz Yaşam Merkezi' inşa ediyoruz. Çalışmalarda son aşamadayız. Merkezimizi yakın zamanda engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

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